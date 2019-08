Ópera de Los Ángeles investigará a Plácido Domingo por acusaciones de acoso

Los Ángeles, 13 ago (EFEUSA).- La Ópera de Los Ángeles (LA Opera) anunció este martes que abrirá una investigación a Plácido Domingo, director general de esta institución desde 2003, por las acusaciones de presunto acoso sexual desveladas el lunes en su contra.

“La Ópera de Los Ángeles tiene robustas políticas de recursos humanos y procedimientos en vigor. De acuerdo con esas políticas, LA Opera contratará asesoramiento externo para investigar las preocupantes acusaciones sobre Plácido Domingo”, dijo la compañía en un comunicado obtenido por Efe.

Leyenda de la ópera y estrella mundial de la música clásica, el tenor español fue acusado por ocho cantantes y una bailarina por presunto acoso sexual.

Domingo respondió asegurando que creyó “siempre” que todas sus “interacciones y relaciones” con mujeres eran “bienvenidas y consensuadas”.

“La gente que me conoce o que ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que dañe, ofenda o avergüence a nadie”, aseguró.

La mezzosoprano Patricia Wulf, una de las mujeres que ha acusado a Domingo y la única que no lo ha hecho de forma anónima, se ratificó este martes, en declaraciones a Efe, en sus alegaciones contra el tenor y defendió tener “un testigo que respaldará esto”.

En su primera reacción a lo sucedido, la Ópera de Los Ángeles dijo hoy que creen que “todos los empleados y artistas deberían ser tratados respetuosamente y sentirse a salvo y seguros en su entorno laboral”.

En este sentido, la institución afirmó que investigarán las acusaciones contra su director general.

“Plácido Domingo ha sido una dinámica fuerza creativa en la vida de LA Opera y la cultura artística de Los Ángeles durante más de tres décadas. No obstante, estamos comprometidos a hacer todo lo que podamos para favorecer un entorno profesional y colaborativo donde todos nuestros empleados y artistas se sientan igualmente cómodos, valorados y respetados”, añadió la nota.

La Ópera de Los Ángeles no es la única organización musical que ha reaccionado a las acusaciones contra Domingo.

La Orquesta de Filadelfia anunció hoy la cancelación de una actuación de Domingo que estaba prevista para el 18 de septiembre como la gran apertura de su temporada de conciertos.

A pesar de esta cancelación, Domingo si actuará en el Festival de Salzburgo el próximo 25 de agosto, junto a Nino Machaidze y Cecilia Molinari, ya que la organización austríaca sí respaldó por el momento al tenor.

Domingo es toda una institución y una figura en Los Ángeles, donde se le considera una personalidad clave en el desarrollo y promoción de la ópera en la ciudad californiana.

El tenor tiene una estrella con su nombre en el célebre Paseo de la Fama de Hollywood.

El artista español recibió en noviembre de 2017 un gran homenaje por los 50 años de su debut en Los Ángeles, un tributo muy especial en el que participaron numerosos compañeros de la música así como el alcalde angelino, Eric Garcetti.

“Maestro, hermano, un ángel en esta ciudad de Los Ángeles”, apuntó aquel día, y en español, Garcetti.

“Hay dos tipos de personas en Los Ángeles. Los suficientemente afortunados, como yo, que nacieron aquí y los suficientemente listos como para venir aquí”, bromeó el regidor, quien aseguró que todos los angelinos fueron “bendecidos” cuando Domingo “descendió con sus alas” en esta urbe.

Domingo actuó por primera vez en Los Ángeles el 17 de noviembre de 1967 con “Don Rodrigo”, compuesta por Alberto Ginastera y con producción de la Ópera de Nueva York.

En la producción inaugural de la Ópera de Los Ángeles en 1986, Domingo lideró “Otelo” de Giuseppe Verdi y desde entonces ha aparecido como cantante en cada una de las temporadas de la compañía.

La última actuación de Domingo en la Ópera de Los Ángeles tuvo lugar en mayo con la zarzuela “El gato montés”, donde interpretó a el bandolero Juanillo y estuvo acompañado por la puertorriqueña Ana María Martínez (Soleá) y el mexicano Arturo Chacón-Cruz (Rafael Ruiz).