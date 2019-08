¡Lo malo se pega más rápido que lo bueno!

Por Maria Marin

Recibí un mensaje privado en mi página de Facebook de Felipe Lucero de Arizona en respuesta a la columna “Ten paciencia con tu siembra” En esa columna narro la historia de una amiga quien pensaba que todos los buenos consejos que le daba a su hija rebelde “entraban por un oído y salían por el otro”, pero cuando la chica se graduó con honores de universidad le dije a mi amiga: “¡Ya ves!, tus sermones, tus esfuerzos y ejemplo no fueron en vano, porque lo bueno se pega”

Mi seguidor Felipe expresó algo muy importante que no puedo pasar por alto y quiero compartir contigo: “Maria olvidaste decir que los hijos no solamente aprenden de los aspectos positivos de sus padres, sino que también aprenden los negativos”. El padre de tres me confesó que suele ser muy impaciente con sus varones y que ciertas de sus actitudes ya se reflejan en ellos. “Cuando mi hijo mayor era bebé, me seguía cuando yo arreglaba cosas en la casa, pero yo no quería que estuviera a mi lado por temor a que fuera a romper algo. Hoy veo que fue un gran error. El niño hace lo mismo con su hermanito, no lo deja que se le acerque, es muy egoísta, tal como yo lo fui con él”, me contó Felipe quien me acordó que, si pensamos que las cosas buenas que queremos inculcar germinarán en nuestros hijos, tenemos que tener presente que también las malas lo harán.

Así que, si eres rápido para enfurecerte, notarás que tus hijos resuelven los problemas a gritos y portazos. Si eres irresponsable con tus finanzas verás que tus hijos no serán buenos administrando su dinero, y si eres impuntual, ellos serán desconsiderados con los demás.

Mira a tus hijos como una “versión mejorada” de ti. Controla esas cualidades tuyas que no te enorgullecen e incúlcales conductas que lograrán que sea amado y admirado por los demás. Exprésales tu amor sin vergüenza con acciones y palabras, para que estén en contacto con sus sentimientos; demuéstrales honestidad en cada uno de tus tratos, para que sean transparentes. Sé ejemplo de lo que deseas ver en tus hijos. Así como lo malo se pega, ¡lo bueno también se pega!

