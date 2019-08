ILe “presume” su último disco “Almadura”

San Juan, 13 ago (EFEUSA).- La cantante puertorriqueña iLe presentará el sábado su nuevo disco, “Almadura”, en un espectáculo en el Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR), un álbum “mayormente confrontativo”, con temas que promueven “despertar masivamente y reconocer entre todos que hay una fuerza interior que podemos usar en todo momento en la sociedad”.

“El álbum habla de temas distintos, pero con toda esa energía que hemos sufrido y que lo que nos hayan podido humillar en los pasados años y son razones para irnos contra todo”, recalcó.

En una entrevista con EFE, la interpreté explicó este martes que hará una segunda presentación del disco en el Museo de Arte de Puerto Rico, en San Juan, este próximo 17 de agosto.

Un recinto, dijo, que “acerca más a la gente” y aleja del elitismo artístico cargándolo de ritmos caribeños que conecten con el público.

“Me gusta el momento en que está el MAPR, que está rompiendo un poco con estructuras que quizás no representaban tanto el propósito del arte, que es conectar un poco más con todo tipo de gente y eso es algo que me gusta mucho, que por lo menos esté pasando”, afirmó Ileana Cabra, nombre de pila de la interprete.

“Todavía está la idea de asociar los museos con cosas más elitistas y de eso no se trata”, enfatizó la también ganadora de un premio Grammy como Mejor álbum de rock, urbano o alternativo con su anterior trabajo, “Ilevitable”.

“Contra todo”, tema que lleva la presentación y con el que iLe arranca “Almadura”, será el primer gran espectáculo de la artista boricua desde que hizo lo propio en el Tiny Desk Concerts, organizado por la emisora de radio pública NPR en Washington DC.

Oficialmente iLe presentó “Almadura” en directo en julio pasado en el Festival Central Park SummerStage, como parte de la Conferencia de Música Alternativa (LAMC).

Ahora, Cabra se presentará ante su gente en el MAPR, donde dijo que desplegará y expondrá un popurrí de ritmos caribeños, especialmente el de la bomba puertorriqueña -el ritmo autóctono más antiguo en la isla- que plasmó en su más reciente vídeo musical, “Tu rumba”.

“Quería que el vídeo expresara lo que uno ve en la calle al ver bomba: no muy pintoresco, sino esa crudeza o realidad de la bomba que me encanta de los músicos y bailarines. Que se expresara de la manera en que se tenía que expresar”, sostuvo.

“En este disco quise explorar y fusionar con otros ritmos afrocaribeños que es lo que nos une: una conexión mundial, rítmica y musical”, añadió.

Cabra aseguró que esos ritmos caribeños, además de la plena puertorriqueña y la cumbia colombiana, son los que “verdaderamente nos representan y nos conectan con el mundo” por sus orígenes africanos.

“En realidad, nuestra raíz africana es la que más nos une en todos los países y creo que es la más que nos cuesta un poco desenterrar. Y para mí era necesario explorar esta parte, y conectarlo con toda esta energía de expresar con lo que me molesta y me inquieta de la sociedad”, abundó.

De igual forma, Cabra dijo que en su presentación descargará toda la energía que almacenó durante las diversas protestas a las que acudió para exigir la renuncia del entonces gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló.

“El álbum habla de temas distintos, pero con toda esa energía que hemos sufrido y que lo que nos hayan podido humillar en los pasados años y son razones para irnos contra todo”, insistió.

Cabra, por otra parte, resaltó la fachada frontal del MAPR, que recientemente fue pintada por el artista puertorriqueño Alexis Díaz, considerado el máximo muralista de la isla.

“Lo que hizo Alexis rompe muchísimo con toda esa idea de limitar un poco el arte y lo expande un poco a todo eso que a veces en algún momento era un tabú, el pintar las paredes y de pintar en las calles y ahí hay una obra maestra en la entrada del museo y eso es algo que me gusta mucho”, concluyó Cabra.