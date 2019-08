Mariah, nueva revelación del trap, apuesta a la nostalgia con “Perreito”

Miami (EFEUSA).- Mariah, señalada como una de las grandes promesas femeninas de la música urbana, aseguró que la nueva tendencia es rendir homenaje a los grandes artistas del género y de ahí su tema “Perreito”, que tienen un toque de nostalgia.

“Es una canción como de los viejos tiempos”, dijo la joven artista, de 20 años recién cumplidos, quien menciona a reguetoneros como Ivy Queen, Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Don Omar y Arcángel, como su mayor inspiración musical.

“A ellos les podemos sumar algunos salseros, pero en realidad toda la música me inspira, pues la música urbana hoy en día se basa en fusiones”, indicó.

A Mariah, nacida y criada en Miami, de madre puertorriqueña y papá cubano, la pasión por la música le viene desde el vientre de su madre, a quien acredita su ecléctico gusto musical.

“Mi mamá siempre escuchaba salsa cuando limpiaba, cuando cocinaba, ponía mucho Marc Anthony”, recordó la joven, cuyo nombre se debe a la cantante estadounidense de padre venezolano Mariah Carey.

La música de su infancia también estuvo marcada por el reguetón. Tanto que a los 16 años decidió mudarse a Puerto Rico para buscar una carrera artística, después de haber sido descubierta por el exitoso productor Nely “El arma secreta”.

El año pasado, Mariah fue contratada por Universal Music Latin Entertainment para ser parte de su catálogo de artistas urbanos y en enero de este año la organización Billboard la incluyó en la lista de los 10 nuevos artistas latinos más prometedores del momento.

Todos los reconocimientos la emocionan, pero para Mariah lo importante es la autenticidad que logre mantener como artista, tal como estima lo ha logrado la puertorriqueña Ivy Queen.

“Me encanta por su actitud y su confianza en sí misma. Que no le importa lo que la gente diga de ella o si les gusta o no les gusta lo que está haciendo. A ella le da igual”, manifestó.

Aunque “Perreito” es muy diferente musicalmente hablando a “Blah”, su anterior sencillo, Mariah afirma que las dos canciones la representan porque enseñan a una mujer “que sabe lo que vale, lo que le gusta y lo que quiere”.

En este sentido reveló que trabaja en un remix de “Perreito” con un artista cuyo nombre no quiso revelar, además de una nueva colaboración con el artista urbano argentino Ecko, con el que ya trabajó en “Te necesito”, que salió al mercado a finales de julio.

“También me estoy preparando para sacar mi primer disco”, indicó.