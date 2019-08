Trump asegura a importante “lobby” de armas que tendrá en cuenta su opinión

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Washington, 9 ago (EFEUSA).- El presidente, Donald Trump, aseguró hoy a la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés) que sus intereses estarán “plenamente representados” en las negociaciones con el Congreso donde arrecian las presiones por más controles sobre las armas de fuego.

“Están en marcha discusiones serias entre los dirigentes en la Cámara (de Representantes) y el Senado acerca de controles significativos de antecedentes (de compradores de armas). También he estado hablando con la NRA, y otros, para que sus muy fuertes opiniones estén plenamente representadas y (sean) respetadas”, dijo el mandatario en su cuenta Twitter.

“Las armas (de fuego) no deberían llegar a manos de personas enfermas mentalmente o trastornadas -agregó- Yo soy la persona que más apoya la Segunda Enmienda, pero todos debemos trabajar juntos por el bien y la seguridad de nuestro país”.

“Hay cosas de sentido común que pueden hacerse (y) son para beneficio de todos”, concluyó Trump.

Durante el fin de semana pasado, un individuo con una arma semiautomática mató a 22 personas en El Paso (Texas) y otro equipado con un artefacto similar y cargado de hasta 100 balas abatió a otras nueve en Dayton (Ohio).

La NRA, con unos 5,5 millones de miembros, es un poderoso grupo de cabildeo que se opone a casi cualquier restricción en la venta y posesión de armas de fuego con el argumento de que la Segunda Enmienda de la Constitución garantiza a los ciudadanos el derecho a la posesión de armas.

En declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca, Trump señaló hoy que tiene “una gran relación con la NRA”, que lo ha apoyado.

“Tengo una muy buena relación con la NRA, un gran respeto hacia la gente de NRA, he hablado con ellos en varias ocasiones”, destacó.

Asimismo, afirmó que dispone de un gran respaldo en el Congreso para reforzar la verificación de antecedentes de los compradores de armas.

“Creo que podemos hacer controles de antecedentes muy significativos. Creo que los republicanos van a hacerlo genial y van a liderar (esta tarea) junto a los demócratas”, dijo.