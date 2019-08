El Forge canadiense elimina al Antigua de la Concacaf

Guatemala (EFE).- El campeón de la liga nacional de Guatemala, el Antigua del mexicano Roberto Montoya, quedó eliminado de la Liga de Campeones de la Confederación Norte, Centroamérica y El Caribe (Concacaf) frente al canadiense Forge, un principiante en esta competición.

Los Panza Verde no lograron plasmar su fútbol y no pudieron pasar del empate a 0 en su casa, en un partido jugado en el Doroteo Guamuch Flores. No superaron el marcador adverso del partido de ida (2-1) y dicen adiós a la Concacaf en la primera fase.

Para Antigua no había otra salida que ganar y a por eso fueron desde el silbato inicial. Controlaron el primer tiempo, pero no fueron capaces de concretar las opciones de gol para vencer al portero visitante, Triston Herny, siempre atento y correcto.

Pero fue el Forge el primero en avisar. Después de un tiro de esquina, su estrella, el delantero de 20 años Tristan Borges, intentó sorprender a Luis Morán, que despejó el esférico con los puños. Después de los compases iniciales, Antigua se adueño del esférico al cuarto de hora.

El primero avisar del ansia de vencer de los locales fue el mexicano Ricardo Álvarez al minuto 19 con un cabezazo, pero el balón salió desviado, y unos minutos después el defensor José Mena no pudo vencer a Herny también de cabeza al recibir un tiro libre desde la izquierda del argentino Pablo Mingorance.

La ansiedad empezaba a hacer mella en los locales, que en el segundo tiempo vieron como Forge empezó a ganar la partida después de los cambios de Montoya, que quiso ser más ofensivo para buscar ese gol que les haría pasar a la siguiente fase. Pero no hubo buenas ideas ni buen fútbol.

Los canadienses metieron en apuros a Antigua. David Choiniere -anotador de un gol la semana pasada en el partido de ida- se encontró solo ante Morán, pero su remate, débil, se estrelló en las piernas del guardameta. Corría el minuto 59 y los locales respondieron con un zurdazo del costarricense Anllel Porras que pasó rozando el poste. Sacó la pintura y los suspiros de la grada. Fue el hombre más peligroso.

Para más inri, al minuto 85 Antigua se quedó con 10 hombres por la expulsión por doble amarilla del argentino Mingorance y al cierre del partido los canadienses estuvieron a punto de marcar, aunque Morán y la defensa lo impidieron.

Antigua se despidió del torneo internacional y el Forge, el primer equipo canadiense en participar en esta competición, avanza y se enfrentará en octavos de final al Olimpia de Honduras.

– Ficha técnica:

0. Antigua: Luis José Morán; José Antonio Mena, José Carlos Pinto, Cristian Jiménez (m.64. José Ruíz), Christian Ojeda (m.52. Anllel Porras); Albert Barrientos, Pablo Mingorance, Pablo Aguilar, Ricardo Álvarez; Jairo Arreloa (m.46. Andrés Lezcano) y Edgar Pacheco.

Entrenador: Roberto Montoya.

0. Force: Triston Henry; Jonathan Grant, Bertrand Owundi, Daniel Krutzen, Elimna Cisse; David Choiniere (m.81. David Edgar), Kyle Bekker, Alexander Achinioti-Jonsson, Dominic Samuel; Tristan Borjes y Anthony Novak (m.64 Jace Kotsopoulos).

Entrenador: ?Bobby Smyrniotis

. Árbitro: El dominicano Randy Encarnación. Amonestó con amarilla a los jugadores del Forge Triston Herny (m.45) y Tristan Borges (m.47), mientras que por Antigua expulsó por doble amarilla a Pablo Mingorance (m.85)

. Incidencias: Partido de vuelta de la Liga de Campeones de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) de 2019 jugado en el Doroteo Guamuch Flores de Ciudad de Guatemala.