Samsung lanza dos modelos de Galaxy Note 10 operables a distancia con el SPen

Nueva York (EFEUSA).- Samsung lanzó en Nueva York la nueva edición de su “smartphone” más potente con dos modelos distintos, el Galaxy Note 10 y el Galaxy Note 10 Plus, este último más grande y con una versión apta para la red de ultra banda ancha 5G, y todos controlables a distancia con el lápiz digital S Pen.

La presentación tuvo lugar en el estadio Barclays de Brooklyn, donde el conocido evento “Unpacked” de la compañía surcoreana reunió a decenas de aficionados a la tecnología, pertrechados con paraguas y con teléfonos móviles en los que grabaron cada detalle, además de hacerse selfis.

El presidente y consejero delegado de la división móvil de Samsung, Dong Jin Koh, consideró que diez años después de sacar su primer “smartphone” al mercado, ha llegado el momento de dar un “gran salto” e integrar las capacidades del ecosistema de dispositivos Galaxy aprovechando el desarrollo de la red 5G.

Así, la punta de lanza de su innovación en los teléfonos inteligentes es la décima edición del Galaxy Note, que luce un acabado sofisticado, un diseño fino en una variedad de colores y, por primera vez en su gama, dos tamaños para su “pantalla infinita”: el 10 mide 6,3 pulgadas y el 10 Plus, 6,8 pulgadas.

La presentación se centró especialmente en las funcionalidades de nivel “pro” para tomar fotografía y video, con las que Samsung quiere contribuir a la “productividad y creatividad” de su público y en las que el S Pen, que utiliza Bluetooth y ha sido mejorado con un giroscopio, juega un importante papel.

Una bloguera y una ilustradora ejemplificaron estos avances: con el lápiz digital, a distancia, se puede operar la cámara del móvil, hacer zoom, elegir distintas modalidades, cambiar el brillo y apretar el botón que toma la foto, sin necesidad de “pedir a un extraño” que lo haga.

La cámara integra un estabilizador de movimiento y tecnología de realidad aumentada, con lo que se pueden hacer dibujos en pantalla que luego se ven en 3D para personalizar el material audiovisual.

Como curiosidad, en el Note 10 Plus también se pueden escanear objetos y convertirlos en avatares digitales editables capaces de imitar los movimientos de las personas.

El Note 10 Plus tiene más capacidad y potencia que el Note 10, pero ambos prescinden de la tradicional clavija para auriculares y tienen sensores de huella dactilar, tres cámaras en la parte posterior y se recargan de manera inalámbrica .

El precio de partida en EE.UU. es de 949 dólares para el primero y de 1.099 para el segundo, mientras que la versión apta para la red 5G, que el año que viene se espera cubra la mitad de ese país, sale por 1.299 dólares, de acuerdo a Verizon, operadora que lo vende temporalmente en exclusiva.

Además de estos teléfonos, que llegarán a las tiendas en EE.UU. el 23 de agosto, previsiblemente semanas antes que los nuevos iPhones de Apple, Samsung lanzó también otros productos, como el reloj Galaxy Watch Active 2 y un híbrido de “spartphone” y ordenador portátil, el Galaxy Book S.

El Galaxy Book S “toma la posición de Samsung como líder móvil y lo une con la mejor plataforma de fuerza laboral de su clase impulsada por Microsoft y el rendimiento móvil líder en la industria de Qualcomm”, explicó la firma.

Precisamente en la presentación estuvieron presentes el consejero delegado de Qualcomm, Steve Mollenkopf, y el de Microsoft, Satya Nadella, quien subió al escenario para aplaudir la colaboración entre ambas compañías, que tienen la “ambición de ayudar a la gente a ser productiva en cualquier dispositivo y en cualquier parte”.

Como resultado, se ha diseñado un dispositivo que opera el sistema Windows 10, más ligero que un portátil ordinario, ultrafino, con una pantalla de 13,3 pulgadas táctil, teclado y una batería que aguanta 23 horas reproduciendo vídeo sin interrupción, según desgranaron sus ejecutivos.

Asimismo, Samsung anunció que se ha asociado con el Programa de Desarrollo de la ONU y cedió la palabra a su director, Achim Steiner, quien explicó que a través de una “app” específica divulgarán qué son los objetivos de desarrollo sostenible y permitirán donar dinero para su consecución antes de 2030.