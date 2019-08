Romani y la natación de EE.UU. se lucen

Lima (EFE).- Las plácidas victorias en atletismo de Elaine Thompson, Juan Miguel Echevarría y Darlan Romani, los seis oros de siete posibles de Estados Unidos en natación y la descalificación de Argentina en baloncesto femenino por no elegir bien el color de su camiseta marcaron el paso de la jornada en los Juegos de Lima.

En el estadio impresionó la exhibición de fuerza del brasileño Romani, que batió el récord de lanzamiento de bala de los Juegos con un impulso de 22,07 metros.

Todos sus disparos fueron mejores que el mejor de cada uno de sus rivales.

La jamaicana Elaine Thompson, campeona olímpica de los 100 metros, y el cubano Juan Miguel Echevarría, líder mundial de salto de longitud, se llevaron su medalla de oro con registros lejos de sus topes: 11.18 segundos y 8,27 metros, respectivamente.

El hectómetro masculino se lo apuntó el estadounidense Mike Rodgers con 10.09, pese a su compromiso de bajar de 10 segundos.

La velada fue muy bien aprovechada por Uruguay, que salió del estadio con dos medallas de bronce, Deborah Rodríguez en 800 metros y Emiliano Lasa en longitud.

El atletismo perdió a una de sus estrellas en Lima con el regreso a casa de la colombiana Caterine Ibargüen, aquejada de una fascitis plantar y que renunció a participar el viernes en el triple salto, prueba de la que es campeona olímpica.

En la piscina las victorias habrían sido exclusivamente estadounidenses si no hubiera mediado el brasileño Fernando Muhlenberg con el oro en los 200 metros estilo Libre.

Claire Rasmus en la misma prueba femenina, Kendyl Stewart y Thomas Shields en las finales de 100 mariposa, Alexadra Walsh y Daniel Carr en los 200 espalda y el relevo mixto 4×100 libre no dejaron ceñirse la corona a nadie más.

En la fase inicial del baloncesto femenino un error al elegir la equipación para el partido de hoy ante Colombia le costó la derrota a Argentina.

Ambos equipos se presentaron con camisetas del mismo color azul, al haber equivocado Argentina las que le correspondían para esta jornada. Sin tiempo para desplazarse a la Villa a buscar otra equipación antes del plazo reglamentario, los organizadores le dieron por perdido el partido por 20-0.

Hernán Amaya, jefe del equipo, y Karina Rodríguez, jefa de desarrollo de la selección, presentaron su renuncia.

Honduras y Argentina disputarán la final masculina de fútbol, tras imponerse respectivamente a México, en los penaltis, y a Uruguay por 0-3.

México barrió en ráquetbol con cuatro medallas de oro a cargo de Paola Longoria y Rodrigo Montoya en individual y de ellos mismos, incansables, con Samantha Salas y Javier Mar en dobles.

El colombiano Daniel Martínez y la estadounidense Chloe Dygert se llevaron el oro en ciclismo contrarreloj.

Martínez se impuso en la carrera de 38 kilómetros que discurrió por la Costa Verde con un tiempo de 44:22.71 y ventaja de 1:54.73 sobre el segundo clasificado, el brasileño Magno Do Prado. En tercer lugar quedó el chileno José Rodríguez.

En mujeres, sobre un recorrido de 18,5 kilómetros, Dygert hizo un tiempo de 23:36.51 y superó a la trinitense Teniel Cambell, plata, por 1:13.72. Fue tercera la canadiense Laurie Jussaume.

Cuba comenzó a imponer su ley en la lucha, con dos medallas de oro y tres bronces en una jornada en la que también Venezuela, Estados Unidos y Ecuador se apuntaron una victoria.

La puertorriqueña Adriana Díaz y el brasileño Hugo Calderano son desde hoy campeones panamericanos de tenis de mesa, mientras que las dos pruebas de esgrima decididas en esta jornada beneficiaron al argentino Pascual María Di Tella, oro en sable, y la venezolana Patrizia Piovesa, ganadora en espada.

Brasil, México y Estados Unidos subieron por ese orden al podio de hípica en saltos por equipos.