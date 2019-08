Autor de tiroteo en el festival del ajo tenía una lista de posibles objetivos

Tweet on Twitter

San Francisco, 6 ago. (EFEUSA).- El Buró Federal de Investigación (FBI) informó hoy de que el autor del tiroteo del 28 de julio en el festival del ajo de Gilroy (California), que se saldó con cuatro muertos, incluido el atacante, tenía una lista de posibles objetivos.

En una rueda de prensa, el agente federal John Bennett explicó hoy que, tras el hallazgo de la lista, que incluía instituciones religiosas, juzgados y organizaciones políticas vinculadas al Partido Republicano y al Demócrata, el FBI ha decidido abrir una investigación por un posible caso de “terrorismo doméstico”.

Al margen del posible caso de terrorismo, las autoridades no han logrado determinar todavía cuáles fueron las motivaciones de Santino William Legan, de 19 años, para llevar a cabo la matanza, aunque no descartan que pudiese tratarse de un “supremacista blanco”.

“Tenemos pruebas de que el autor del tiroteo estaba explorando ideologías violentas”, indicó Bennett, quien añadió que, por el momento, no hay indicaciones de que Legan tuviese como objetivo disparar contra personas de razas específicas, aunque de las tres víctimas mortales, dos son hispanas y una, afroamericana.

Los fallecidos fueron Trevor Irby, de 25 años; Keyla Salazar, de 13; y Stephen Romero, de 6, además del propio Legan, quien se disparó a sí mismo cuando tres agentes de Policía acudieron al lugar.

Otras trece personas resultaron heridas de distinta gravedad en el tiroteo y fueron trasladadas al hospital, donde todas ellas se están recuperando o ya se han recuperado.

Legan logró acceder al recinto donde se celebraba el festival del ajo -para entrar había que pasar por un detector de metales- cortando una valla protectora y, una vez dentro, disparó de forma indiscriminada con un fusil de asalto similar a un AK-47 que había adquirido legalmente a principios de mes en el vecino estado de Nevada.

Gilroy, una localidad rural de unos 50.000 habitantes situada 130 kilómetros al sur de San Francisco, es la principal productora de ajo en EE.UU. y celebra cada verano un festival dedicado a esta planta en el cual los asistentes -que llegan de media a entre 80.000 y 100.000 cada año- pueden disfrutar de todo tipo de platos elaborados con la hortaliza.

Sólo una semana después del tiroteo de Gilroy, otras dos matanzas con armas de fuego sacudieron EE.UU. este fin de semana, una en El Paso (Texas), en la que fallecieron 22 personas en un centro comercial, y otra en Dayton (Ohio), donde murieron 9 personas.