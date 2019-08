Planificación y competencia interna: Iván Bautista explica el éxito de México

Lima (EFE).- Planificación y competencia interna, pero también tradición: el entrenador jefe de clavados de México, Iván Bautista, cree que estas son las claves del éxito de su equipo en los Juegos Panamericanos de Lima, donde es el único país que ha subido al podio en todas las pruebas disputadas hasta ahora.

Después de tres jornadas de disputa de la disciplina, México lidera el medallero con tres oros y tres bronces. No es una novedad, porque “los clavados en México son una tradición desde Joaquín Capilla”, dijo Bautista en referencia al pionero y ganador de cuatro medallas olímpicas entre Londres 1948 y Melbourne 1956

“Seguimos con esa escuela de clavados”, dijo el técnico, que trabaja en Guadalajara -“de donde es el tequila”, aclara por las dudas-, donde entrena a figuras consagradas y al tiempo trata de “detectar talento y seguir creando campeones”.

“Creo que esa competencia que hay en México es fundamental para que esté en el podio en Panamericanos, y también buscando la medalla olímpica”, dijo a Efe en la piscina de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) donde se disputan las pruebas.

“Tenemos una cartera de clavadistas destacados y, por el formato de Panamericanos, que son cuatro hombres y cuatro mujeres, algunos se tienen que quedar fuera”, señaló.

“Eso es un indicador de la competencia que hay en México, como en los países líderes en los Juegos Olímpicos. Pasa lo mismo. México no es la excepción, hay mucha competencia”, añadió.

Rommel Pacheco, ganador de seis medallas en Juegos Panamericanos y plata en trampolín de un metro en los recientes mundiales de Corea, fue uno de los que se quedó fuera de la selección para Lima.

Los que están en la capital peruana, advirtió Bautista, “saben que hay juveniles que les están pisando los talones, que están muy cerca de ganarles y eso hace que trabajen fuerte”.

Entrenador jefe en estos Juegos, pero también preparador personal de cinco de los clavadistas del equipo, entre ellos la multicampeona Paola Espinosa, Bautista celebró que “por primera vez México se presenta con un equipo trabajando con un líder, servidor”.

Su prioridad “es buscar que el atleta esté en la forma deportiva en el momento indicado, como estos días”.

“Hay que buscar tener la forma óptima en una competencia fundamental para México como son los Juegos Panamericanos”, insistió.

El reputado entrenador se refirió a ‘Pao’ Espinosa, el referente de los clavados en su país desde hace dos décadas, como “una atleta excepcional, una personalidad del deporte”.

“Sabemos toda su trayectoria. Yo que la conozco como atleta, como madre de familia, como persona y como mexicana… ufff, es ejemplar”, aseguró.

“Es un gusto trabajar con ella, he aprendido y le agradezco lo mucho que me ha enseñado como entrenador. Es la reina de los clavados en México”, dijo con firmeza.

Para Bautista, eso debería suponer una presión para Espinosa, pero ella “la sabe manejar con la experiencia y la maestría que tiene en este deporte”. En Lima ha ganado las medallas decimocuarta y decimoquinta de su trayectoria por cinco Juegos Panamericanos.

Eso sin olvidar, dijo, “que ella ha cambiado de prueba”, de la plataforma al trampolín.

“Aún tiene el cuerpo, el somatotipo de la plataforma, que es algo muy complicado. Si a Pao le subimos tres o cuatro kilos de peso, se le facilitaría. Estamos en ese proceso. Pero es un indicador que lo menciono porque ella va con esa adversidad y estamos tratando de demostrar su mejor desempeño”, explicó Iván Bautista, entre felicitaciones de amigos y rivales por el éxito de su equipo.