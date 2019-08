Rigoberta Menchú: el acuerdo del “tercer país seguro” precipita las fobias

Tweet on Twitter

Cartagena (Colombia), 3 ago (EFE).- La nobel de paz Rigoberta Menchú aseguró este sábado en Cartagena de Indias que el acuerdo de asilo que firmó Guatemala con Estados Unidos, bajo la figura de “tercer país seguro”, está precipitando las fobias y los odios contra los migrantes.

“Es un absurdo de (el presidente de EE.UU., Donald) Trump porque creo que (…) ha precipitado las fobias, los odios contra los migrantes”, manifestó Menchú a Efe en Cartagena, donde participa del Women Economic Forum (WEF) que se inició el jueves y concluye este sábado.

El viernes de la semana pasada, los Gobiernos de EE.UU. y Guatemala firmaron un acuerdo que obligará a la mayoría de los migrantes que atraviesan el país centroamericano a pedir asilo allí, en vez de en territorio estadounidense.

El acuerdo, hecho público por el Gobierno guatemalteco, no menciona el término “tercer país seguro”, expresión que la Agencia de la ONU para los Refugiados emplea para designar a aquellas naciones donde se reubican los refugiados que tenían previsto llegar a otro destino.

Sin embargo, la nobel guatemalteca señaló que ese acuerdo busca que su país sea un “tercer, dicen ellos, país seguro” pero se pregunto cuáles son los intereses que hay detrás de eso.

“Realmente es un absurdo de Estados Unidos y es una forma de presionar, acuérdense que Guatemala tiene esa gran cualidad de la importancia geográfica, la importancia política, la importancia también de que une y articula a América del Sur y el Norte”, añadió.

En ese sentido, Menchú considera que Trump está chantajeando “con toda su debilidad” a países como Guatemala, que en su opinión vive un “proceso débil” de la democracia.

“Las últimas elecciones fueron tan manipuladas, tan controversiales, y sin embargo salieron dos ganadores”, acotó.

Los comicios a los que se refiere se celebraron el pasado 16 de junio y fueron ganados por la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la ex primera dama de la nación Sandra Torres (2008-2012), que pese a ello no logró la mayoría absoluta -50 por ciento más un voto- para conquistar la primera magistratura del país.

Por ello la socialdemócrata se enfrentará el próximo 11 de agosto al centroderechista Alejandro Giammattei, del partido Vamos, quien quedó en el segundo lugar del escrutinio.

En esa votación hubo varios reclamos por fallos técnicos en el sistema de cómputo, admitidos por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que obligaron a destituir al director del Departamento de Informática, Gustavo Castillo, y a conformar una comisión para contar, una a una, las 21.099 actas emitidas por las Juntas Rectoras de Votos.

Menchú también criticó al presidente Jimmy Morales, de quien dijo que “no pudo representar al país con toda dignidad en estos tiempos de su periodo”.

“Cuando hay una falsa democracia y cuando hay un punto donde nadie manda, entonces mandan los que tienen poder para mandar, y pues en este caso las mafias han incrustado sus poderes adentro del poder oficial”, apostilló.