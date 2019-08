Cuba completa barrida en el boxeo masculino y Colombia reina en el femenino

Lima, 2 ago (EFE).- Cuba llegó a cuatro citas por el oro en el boxeo masculina y no faltó a ninguna, tampoco defraudó y con la cosecha culminó como absoluto dominador con ocho títulos en los Juegos Panamericanos de Lima, mientras dos púgiles aseguraron para Colombia la supremacía entre las mujeres.

Apenas República Dominicana se atravesó en la camino de los cubanos al frustrar con Rodrigo Marte De la Rosa las aspiraciones de Yosbany Veitía Soto en el peso mosca.

La otra cita por el título, en la división minimosca, fue un asunto el puertorriqueño Oscar Collazo y el colombiano Yuberjén Martínez Rivas que se resolvió a favor del boricua.

Jenny Caicedo e Ingrit Lorena Valencia obtuvieron este viernes, en el cierre de la velada final del boxeo, dos medallas de oro entre las cinco categorías disputadas por las mujeres y consagraron a Colombia como la ganadora de este deporte en Lima 2019.

La programación de ocho combates de hoy que completó el encuentro del jueves para asistir a siete comenzó con la final en minimosca.

Al final de los tres asaltos de la primera pelea de hoy al puertorriqueño Collazo no le cabía la felicidad, como tampoco le cupo cuando derrotó en las semifinales al cubano Damián Arce.

“Y todavía me falta”, anunció entonces con tono profético el púgil de 22 años. Y faltaba. Derrotó con contundencia al colombiano Martínez, quien se colgó la medalla de plata en la categoría minimosca de los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

La cita final en Lima por una medalla en los Juegos Panamericanos parecía favorecer al colombiano, que había derrotado al boricua en los dos combates que ya habían tenido.

Primero fue en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 y recientemente en Nicaragua, durante el torneo clasificatorio para los Panamericanos de Lima 2019.

“Sabía que este momento iba a volver a llegar, que la tercera es la vencida”, declaró hoy ‘el Profeta’ Collazo.

El podio de los pesos minimosca lo completaron hoy el cubano Arce y el nicaragüense Kevin Adonis Arias.

El peso gallo masculino, que reúne a los púgiles de 56 kilos, coronó hoy a uno de los cubanos con menos trayectoria pero más futuro, el Osvel David Caballero García.

Su calidad asomó hace un año con los Domadores de Cuba en la Serie Mundial de Boxeo y hoy la ratificó al dejar sin opciones al estadounidense Duke Ragan, que lo acompañó en el podio con la medalla de plata.

El otro escalón de la categoría lo compartieron el dominicano Alexy Miguel De la Cruz y el uruguayo Lucas Alexander Fernández.

En la división Welter Ligero otro duelo entre Cuba y Estados Unidos por el oro y un nuevo triunfo de la isla.

‘El Matador’ Andy Cruz Gómez, quien llegó a Lima como medallista de bronce del torneo clasificatorio disputado en Managua en abril pasado, protagonizó hoy uno de los combates más vibrantes de la clausura de los Juegos frente a Keyshawn Davis.

El estadounidense se coló la medalla de plata y Cruz, quien cumplirá 24 años este 12 de agosto, celebró el título con una danza en la mitad del cuadrilátero ante los aplausos del público.

Con los metales de bronce quedaron el trinitense Michel Alexander y el antiguano Conrad Ryan.

Otro ilustre medallista olímpico, de Oro en el peso Medio de los Juegos de Río de Janeiro 2016, se subió al cuadrilátero del coliseo limeño Miguel Grau, y no decepcionó.

Fue unánime la victoria de Arlen López Cardona sobre el brasileño Hebert Carvalho da Conceicao, quien se mostró osado y valiente, pese a su inferioridad técnica.

El podio de la división de los 75 kilogramos lo completaron el nicaragüense José Espina y el estadounidense Troy Ilsen.

El cuarto oro de Cuba llegó en la división del peso Pesado con Erislandy Savón Cotilla en el combate con el ecuatoriano Julio Castillo Torres, quien aportó así la primera medalla a su país.

Las medallas de bronce quedaron en poder del peruano José María Lucar Jaimes y el brasileño Abner Teixeira da Silva.

El cierre del boxeo femenino deparó en el primero de sus tres combates la medalla de oro para la colombiana Ingrid Valencia, del peso Mosca, a expensas de la estadounidense Virginia Fuchs.

Valencia, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, superó en su categoría de los 48 a los 51 kilos a la venezolana Irismar Cardoso Rojas y la dominicana Miguelina Hernández, que ganaron sendos bronces.

Jenny Caicedo Sinisterra completó la noche de gala del boxeo femenino de Colombia al derrotar en la final del peso Medio, de los 69 a 75 kilos, a la estadounidense Naomi Graham.

El podio de esta división ya lo habían asegurado la brasileña Flavia Tereza Figueiredo y la canadiense Amanda Thibeault.

Argentina esperaba hoy la hazaña de tener a dos hermanas en lo más alto del podio con el triunfo de Érika Sánchez en la decisión del peso ligero pero quedó la alegría de sumar una presea de plata.

La culpa la tuvo la brasileña Beatriz Soares Ferreira, nueva reina de la categoría de entre los 57 y 60 kilos.

Érika Sánchez no pudo colgarse la medalla de oro que sí alcanzó su hermana Leonela el jueves en el combate decisivo del peso gallo.