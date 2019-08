Guterres pide actuar para revertir crisis climática tras el mes más caluroso

Naciones Unidas, 1 ago (EFEUSA).- El secretario general de la ONU, António Guterres, instó este jueves a actuar para revertir la crisis climática, tras este tórrido mes de julio que aseguró “ha igualado, si no superado, el mes más caluroso de la historia”.

“Si no tomamos acciones sobre el cambio climático ahora, estos eventos extremos del clima solo serán la punta del iceberg”, dijo Guterres, que apuntó que si se mantiene la tendencia en 2019, los últimos cinco años serán los más calurosos nunca antes registrados.

Guterres, que ha convocado una cumbre sobre el clima el próximo 23 de septiembre coincidiendo con la celebración de la Asamblea General de la ONU, subrayó que “prevenir una alteración irreversible del clima es la carrera de nuestras vidas por nuestras vidas”.

El secretario general recordó que según los científicos más destacados es necesario reducir en un 45 % la emisión de los gases de efecto invernadero para el año 2030 y que en 2050 logremos un planeta sin emisiones de carbono.

Además, volvió a subrayar la necesidad de que la temperatura no aumente más de 1,5 grados centígrados de media para evitar un empeoramiento mayor de la crisis climática.

“Por esto es por lo que estoy diciendo a los líderes que no vengan a la cumbre con discursos bonitos. Venid con planes concretos” para alcanzar ambos objetivos.

En una comparecencia ante los medios, alabó el compromiso mostrado por ciertos países, la sociedad civil y algunas empresas, aunque insistió en que se necesita avanzar más deprisa y más profundo.

“Necesitamos un cambio profundo y rápido en la manera en la que hacemos negocios, generamos energía, construimos ciudades y alimentamos al mundo”, dijo.

La ONU está inmersa en una campaña diplomática para convencer a todos los países y actores de la necesidad de tomar medidas inmediatas para revertir el cambio climático.

El pasado junio, la ONU celebró un Foro Político de Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, en el que la preocupación por las consecuencias de la crisis climática fue una de las principales protagonistas.