Los misiles de Trump

Por Horacio Ahumada, El Mundo US.

El señor Donald Trump ya está mandando misiles desde este tempranero principio de la contienda electoral hacia el siguiente periodo presidencial, misiles muy peligrosos que pueden causar grandes y serios daños colaterales, y si usted lo ha notado estos misiles tienen su nombre propio y que a su consideración lea nombres y significado de estos:

MISIL ORGULLO: Este misil lo está lanzando desde una plataforma más segura hoy en día, es decir, desde la casa blanca y como le funciono desde su candidatura, le atinó a la necesidad de reconocimiento de millones de estadounidenses que extrañan los tiempo de ser los más grandes del mundo y eso sabemos que a muchos anglosajones les llena, les fascina la frase identificadora de este lema “hagamos América grande otra vez” y repito como el sentirse superior a otros afecta y demuestran el pobre conocimiento de geografía que padecen, llamando América solamente a los Estados Unidos de NORTEAMERICA, inclusive las siglas oficiales de este país son U.S.A., este a la larga puede crear conflictos con otros países.

MISIL RACISMO: Al atacar a cuatro mujeres legisladoras, un representante y un pastor que no son de raza blanca, está incitando a los demás anglosajones a actuar como el mismo lo está haciendo, o bien que voten nuevamente por el aquellos que tienen el mismo sentimiento y al parecer Trump sabe perfectamente que son miles los que comparten este nefasto sentimiento y Trump lo sabe, y eso representa millones de votos a su favor.

MISIL MACHISMO: Para mucha gente es muy importante de quien manda en casa es el hombre, así es que Trump quiere representar al macho americano con tres esposas en su haber y la falta de cortesías y caballerosidad o de hombre con atención y amor a su esposa, no la deja atrás, no le importa cubrirla con el paraguas, cero caballerosidad notoria desde que fue recibido por la Familia Obama en la casa blanca que hasta se le olvido que venía ella en el mismo carro, por su desesperación de ocupar la casa y oficina presidencial, y la verdad a muchos hombres les causa adoración la actitud de este individuo y el voto lo manifestara en las próximas elecciones.

MISIL ORGULLO: En los dos años y medio de su mandato, jamás he escuchado una disculpa, un perdón, la palabra perdón o no lo volveré a hacer, sino todo lo contrario, escuchamos que él es el mejor presidente de la historia, que nunca se va a equivocar , que ante nadie va a hacer reverencia, que avienta a otros para aparecer en frente y en medio de la fotografía oficial de líderes mundiales, y hay muchos estadounidenses que esa imbécil actuación les gusta y les hace sentir bien, por eso serían capaces de votar por el nuevamente.

MISIL DIVISIONISMO: Este misil ya está en vuelo, Trump sabe perfectamente que, al atacar hispanos, negros, mujeres, partidos, va a crear un gran divisionismo y sabe perfectamente que al hacer esto, los blancos se unirán más, los negros, hispanos, asiáticos y demás razas también y Trump juega con las estadísticas que son más blancos en la demografía estadounidenses, por lo tanto, serían más votos a su favor.

Se me acabo el espacio, pero hay más misiles: ODIO, PODER, DOMINIO, ECONOMÍA, ENRIQUECIMIENTO, BLOQUEOS, AMENAZAS, INMIGRACIÓN, etc. etc. etc.