La prohibición de las bolsas de plástico de Seattle todavía tiene espacio para crecer

SEATTLE – ¿Puedes creerlo? Han pasado siete años desde que Seattle promulgó su prohibición de las bolsas de plástico.

El martes, las autoridades de la ciudad anunciaron que el 85% de las empresas de la ciudad cumplieron con la prohibición en 2018, frente al 83% en 2017.

Según el informe anual, las empresas más grandes que no cumplían eran los supermercados étnicos, donde casi el 50% no seguían la ordenanza.

“Estoy un poco sorprendido de que 8 años después todavía tengamos esto y la mayoría de las personas que no cumplen con los requisitos simplemente no lo saben”, dijo el concejal Mike O’Brien, quien sugirió que se asignen más recursos para trabajar La comunidad internacional.

Leeching Tran, vicepresidente del supermercado View-Wah en Seattle, dijo que su supermercado había hecho la transición, pero entiende por qué otros supermercados étnicos tendrían dificultades debido a las barreras del idioma y las dificultades financieras.

“Creo que las empresas más pequeñas tienen más dificultades para adaptarse a los grandes cambios que hace la ciudad, a diferencia de las grandes cadenas minoristas que tienen mucho más poder para hacerlo. Acostumbrar a nuestros clientes a la nueva regla también ha sido un desafío ”, dijo Tran el martes.

La ordenanza prohíbe que las tiendas den a los clientes bolsas de plástico de un solo uso, incluidas bolsas etiquetadas como “biodegradables”, “degradables” o “compostables”.

Las empresas en violación pueden incurrir en una multa de $ 250.

La ordenanza también prohíbe que todas las tiendas minoristas de Seattle proporcionen a los clientes bolsas de plástico, como bolsas de productos, que estén teñidas de verde o marrón.

“Necesitamos hacer estas cosas para salvar la tierra, lo cual es una causa digna, por supuesto”, dijo Tran. “Así que estamos haciendo todo lo posible para mantenernos al día con todas las reglas”.

Un portavoz de la ciudad dijo a KOMO News sobre la eliminación de bolsas de plástico:

Las bolsas de plástico individuales deben tirarse a la basura. Agrupar bolsas de plástico y reciclarlas está bien por ahora. Eso incluye las bolsas de plástico más gruesas.

Nos comunicaremos con los clientes sobre el cambio a fines del verano / principios del otoño.