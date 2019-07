Encuesta muestra el valor que los estadounidenses le dan a sus vacaciones

Tweet on Twitter

Miami, 26 jul (EFEUSA).- Un 49 % de los estadounidenses estaría dispuesto a prescindir de vacaciones a cambio de un salario mayor, mientras que un 50 % no aceptaría un trabajo sin vacaciones pagadas, aunque su sueldo fuera alto, según revela una encuesta de Ipsos.

El undécimo Índice de Confianza por Vacaciones realizado por encargo de la compañía aseguradora de viajes Allianz Global Assistance revela que las opiniones respecto a este tema están polarizadas, pero en cualquier caso los estadounidenses le dan gran valor a las vacaciones.

Entre los dispuestos a sacrificar las vacaciones a cambio de un aumento salarial son mayoría los que consideran que la subida debería ser de por lo menos el 48 %.

Un 35 % aceptaría no tener vacaciones si su empresa le concediera un aumento entre el 50 y el 99 % y un 16 % solo si se duplicase su salario.

Los mileniales son los más dispuestos a renunciar a las vacaciones a cambio de más dinero en su cheque (un 63 %) y los de la generación del “boom” los que menos (32 %).

Por géneros, el masculino está más interesado en el sueldo que en las vacaciones que el femenino (57 % frente a 41 %).

Ipsos preguntó también a los estadounidenses por la posibilidad de tener más vacaciones pagadas de las que disponen actualmente.

Un 34 % daría parte de su salario por tener esa posibilidad y los mileniales (41 %) son también líderes en esto, como lo son en estar dispuestos a sacrificar las vacaciones a cambio de un mejor salario.

Esto prueba, según Allianz Global Assistance, que a la generación del Milenio le importan mucho tanto el éxito profesional como la flexibilidad laboral.

El promedio de los dispuestos a renunciar a parte de su sueldo para aumentar el periodo vacacional pagado daría hasta un 26 % de su salario por ser libre de tomar vacaciones sin límite.

“Pedimos literalmente a los estadounidenses que pongan precio a sus días de vacaciones y un tercio dijo que está dispuesto a una bajada de salario a cambio de vacaciones pagadas sin límite”, dijo Daniel Durazo, director of Marketing y Comunicación de Allianz Global Assistance USA.

Ipsos encuestó online a una muestra de 1.005 estadounidenses de un panel llamado I-Say los días 1 y 2 de mayo de 2019.

El nivel de precisión de la encuesta es de 19 sobre 20, señala Ipsos.