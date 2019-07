“Cruzanderos”, la defensa musical de un estadounidense a inmigrantes latinos

Tweet on Twitter

Los Ángeles, (EFEUSA).- KC Porter, productor musical de Carlos Santana, Ricky Martin y Selena Quintanilla, se consideran un “centroamericano más” y por ello preparan una especie de defensa musical de los inmigrantes latinos en su primer álbum, “Cruzanderos”, que estará disponible pasando este verano.

“¿Cómo puedo usar mi voz para tratar de abolir ese pensamiento tan insensato de dividirnos en lugar de unir al mundo?”, pregunta en alta voz KC Porter durante entrevista con Efe este miércoles en Los Ángeles, California.

Porter, un estadounidense de 57 años de edad que a los 7 se mudó con su familia a Guatemala, donde aprendió español y se familiarizó y creció con la cultura latina, narra que la idea inicial de “Cruzanderos” parte precisamente de esta pregunta.

En “Cruzanderos” cuenta las historias sobre las personas que buscan la libertad, o huyen de la violencia de sus países, historias y luchas que, según el músico, necesitan ser contadas.

“La gente se viene de sus países porque están escapando de una situación muy peligrosa, precaria; no hay trabajo y buscan una vida mejor”, dice el artista durante la entrevista, que tuvo lugar en la Plaza de la Cultura y las Artes de Los Ángeles.

“Cruzanderos”, explicó KC Porter, es “un juego de palabras”. Evoca la palabra “curanderos”, porque con música se intenta “curar” a las personas asediadas por políticas antiinmigrantes.

“El cruzandero es una persona que está cruzando fronteras y con ello está ayudando a la salud del mundo”, detalla Porter.

Un avance del álbum, el tema “La pared”, en compañía de Allison Iraheta & Olmeca, será lanzado el 2 de agosto, pero el disco, que contiene 12 canciones y aparecerá bajo el sello Altafonte Records, estará disponible en sitios para descargas musicales a partir del 1 de noviembre.

“La pared” es una mezcla de pop y reguetón. Es una crítica a la retórica “medieval” de Donald Trump de construir “un gran muro en la frontera”, algo que en la vida de KC Porter es un tapial que “divide” a sus “hermanos en Estados Unidos y los de Guatemala”.

La canción “Canto”, que interpreta junto a Herencia de Timbiquí, de Colombia, “honra a la gente indígena de América Latina, los que no tienen voz, entre ellos los que están haciendo activismo a favor del medio ambiente, que están siendo asesinados”, denunció el cantautor.

Otros de los temas, que lleva por título “Quisiera”, junto a la guatemalteca Gaby Moreno, es una crítica a “la dicotomía que existe entre la extrema riqueza y la extrema pobreza en todo el mundo”, sostuvo.

En “Cruzanderos” aparecen además los temas “El viajero”, “Pasaporte” (acompañado por La India), “Virgen del sol” (con Gustavo Santaolalla), “Mártires”, “Tanta locura”, “Será”, “24 horas”, “Ruiseñor”, más otra versión “original” de “La pared”.

“Mi compromiso está con mi gente latina, porque yo soy también un guatemalteco, un Chapin, pues, por eso, estoy tratando de proteger a nuestra gente con la música, que es lo único que sé hacer”, reitera el productor.

Su nombre original es Karl Cameron Porter, pero es más conocido como KC Porter. Nació en Encino, California, y su familia se fue a vivir a Guatemala en 1970 como misionera de la fe Bahai, por lo que aprendió español y a subirse “a los árboles de aguacate y níspero” junto a chicos guatemaltecos.

Con músicos profesionales de Guatemala aprendió los ritmos de marimba, entre otros géneros musicales latinos.

Regresó a Estados Unidos en 1980 para estudiar música en la universidad. Después de graduado, adquirió experiencia como arreglista musical.

KC Porter es ganador de tres premios Grammy, uno por la producción de “Corazón Espinado” (interpretado por Carlos Santana y el grupo mexicano Maná), otro con el disco “Súpernatural”, que produjo para Santana, y otro como Productor del Año, en 2001.

También produjo el álbum “Vuelve”, de Ricky Martin, con el que el boricua ganó un Grammy en 1999.

El histórico álbum “Dreaming of you”, con el que la “Reina del Tex-mex”, Selena, cruzó del mercado en español al anglófono, lleva el crédito de Porter como productor.

Acerca de la propuesta artística de “Cruzanderos”, una hija de inmigrantes salvadoreños, Iraheta, de 27 años, dijo a Efe que “el poder de la música de KC Porter hará recordar a aquellos que olvidan que todos somos uno”.

“Es lo que todos deberíamos tener en mente cuando comenzamos a hacer diferencias por colores (de piel), raza, nacionalidades e incluso géneros”, agregó la cantante del grupo “Halo circus”, quien saltó a la fama tras participar en el concurso American Idol, en 2009.

Estadounidenses como KC Porter “pueden ayudar a convencer a los de mente estrecha de que todos tenemos derecho a ser amados y respetados”, redondeó Iraheta.