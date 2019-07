Rudy Pérez presenta libro de memorias con el que busca inspirar a latinos

Miami (EFEUSA).- El productor y compositor musical Rudy Pérez presentó en Miami “The Latin Hit Maker”, un libro de memorias con el que pretende “servir de inspiración” a la comunidad latina e inmigrante de Estados Unidos.

“Me puse a reflexionar sobre mi carrera y las cosas por las que he pasado y pensé que tenía muchas cosas bonitas que contar para inspirar a la gente”, declaró a Efe el reconocido productor.

El artista, que nació en Pinar del Río (Cuba) y se mudó al sur de Florida a los nueve años, dijo que los momentos más difíciles de su vida fueron los que lo empujaron a luchar por lo que realmente quería: La música.

“Mi padre era preso político, llegué a Miami y crecí en los barrios más pobres, escuchaba a los viejos del barrio decir que no soñara tan grande porque nunca iba a hacer nada en la vida”, recordó Pérez, de 61 años.

Al ponerse a escribir las páginas de sus memorias, a la venta en librerías del país y plataformas digitales, quería también que sus cinco hijos “supieran un poco más de su padre, de sus batalles y de sus adversidades”.

En el libro Pérez repasa algunos de los momentos más importantes de su carrera junto a grandes de la música, entre ellos Jennifer López, Luis Miguel o Ricky Martin.

Consideró no obstante que José Feliciano, Julio Iglesias y Christina Aguilera marcaron su carrera y le permitieron ser señalado como uno de los compositores más prestigiosos de la industria musical.

“Escribí varias canciones para el (segundo) álbum de Christina Aguilera, que vendió seis millones de copias en todo el mundo, incluso hay muchos fans que me escriben a través de las redes sociales y me preguntan que cuándo va a haber una segunda parte, yo estoy ansioso y a la espera”, señaló.

Ahora que las nuevas corrientes musicales han copado la industria, el también productor dedica su tiempo “a hacer música de cine y trabajar en otras cosas”, siempre con la esperanza de que la “música romántica” vuelva a estar de moda.

“Estoy esperando a que la música romántica tenga un espacio y regrese de nuevo para poder estar vigente”, apuntó.

Confiesa que no le gusta mucho el reguetón, porque “hablan feo, dicen malas palabras y disminuyen el valor de las mujeres”, y más bien resalta a otros artistas como Luis Fonsi o Sebastián Yatra que han encontrado su hueco y han triunfado.

“Hay mucha gente que está haciendo cosas muy bonitas, estoy muy feliz con la cantidad de artistas que están surgiendo porque creo que hay muchos que van a quedarse”, finalizó