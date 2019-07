La amenaza de los 45 días

Por Horacio Ahumada, El Mundo US.

Los 45 días que Trump le dio a México para apoyar a bajar el número de inmigrantes de los países como El Salvador, Honduras y Guatemala, ya se cumplió y con resultados positivos según el Canciller mexicano Marcelo Ebrad, pero como yo sé que aquí los funcionarios, gerentes o dueños de empresas en los Estados Unidos no tienen fin, pues estarán en la espera de que los buenos resultados en las bajas de números de inmigrantes sigan, por un lado no me gusta absolutamente trabajar bajo amenazas como lo hace Trump, y menos con nuestro país México, porque nada tiene que ver el problema de emigrantes extranjeros a México con los reglamentos de aranceles de exportaciones mexicanas a los Estados Unidos, sobre todo si nos dan un plazo que saben que obligan a México bajo amenazas de aplicar del 5% al 25% de impuestos sobre estas exportaciones, y no se valen este tipo de amenazas con ventajas para un país con una economía veinte veces masa poderosa, y el gobierno mexicano sabía que debería de detener una catástrofe económica con este tipo de castigos que Trump quiere y no digo quería, porque ya le tiene agarrado el lado económico a México, pero que de verdad debemos de tener cuidado con este tipo, ya que como lo dije anteriormente no va a parar de amenazar en los siguientes 45 días y en el resto de los siguientes periodos de 45 días porque creo que no va a parar de amenazar, y al amenazador hay que enfrentarlo con valentía y con inteligencia, al rato que Trump se enfade va a volver a amenazar a México para que pague su dichoso muro en cómodos periodos de 45 días, más lo que se le pueda ocurrir después. Yo no sé si el gobierno mexicano pueda encontrar otros mercados para sus exportaciones para poder satisfacer las ventas al extranjero, aunque deje de ganar algo, porque aquí y en cualquier parte si Trump sigue usando este camino de amenazas sería una gran extorsión y tendría a los mexicanos en un puño porque algunas cosas más aparte del muro se le puede ocurrir cada 45 días. Espero que el gobierno de López Obrador no les dé continuidad a estas amenazas y recurra a las organizaciones internacionales tales como la Organización de las Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Unión Europea, etc. etc. , y manifieste el abuso del poder de este Trump, esperando que se de en efecto la frase de que la unión hace la fuerza y que el mismo pueblo de los Estados Unidos no apoye los deseos de un hombre desesperado por su ambición de cumplir sus promesas antes de la siguiente campaña electoral que ya está a la vuelta de la esquina y esto no logre generar un gran lio internacional y catástrofe económica, ya es tiempo que alguien le ponga un hasta aquí con este tipo de amenazas que a nadie tiene contento. Trump espera seguir otros cuatro años más y dice que cuenta con el apoyo de la gran mayoría de estadounidense diciendo que a lo aman. GRACIAS.