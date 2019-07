La Volpe reaparece con Toluca obsesionado con devolver la grandeza al equipo

Toluca (México), 20 jul (EFE).- El argentino Ricardo La Volpe, uno de los principales teóricos del fútbol mexicano, reaparecerá este domingo con el Toluca obsesionado con devolver la grandeza al equipo, el tercero más ganador de la liga, y de paso acabar con su racha de más de 25 años sin ganar el torneo local.

Este domingo el Toluca tratará de aprovechar la ventaja de su estadio, elevado 2.600 metros sobre el mar, para de la mano de La Volpe intentar vencer al Querétaro y a partir de ahí hilvanar una racha ganadora, entrar lo antes posible a la liguilla y ser protagonista en ella.

La Volpe regresó al equipo el pasado mes de marzo y aunque lo sacó de una crisis de resultados con un fútbol agradable y práctico, no le alcanzó para entrar a la fase de los ocho mejores, su prioridad a partir de mañana.

Toluca suma 10 títulos de liga; se ubica solo detrás de América (13) y Guadalajara (12), pero no gana la liga desde el torneo Bicentenario 2010, después de lo cual perdió las finales del torneo Apertura 2012 y el Clausura 2018.

Conquistar el Apertura iniciado este viernes es la única meta posible para un cuadro con balance en todas las líneas que se reforzó bien para el pasado Clausura, sin embargo no funcionó hasta las últimas jornadas de la mano de La Volpe.

Para el presente campeonato el conjunto del Estado de México se presenta como uno de los favoritos con un plantel equilibrado en todas las líneas que pinta para ser protagonista desde las jornadas iniciales.

Alfredo Talavera, integrante de la selección mexicana en los Mundiales de Brasil y Rusia, es una garantía en la portería, posición en la que La Volpe también tendrá al prometedor joven de 26 años Luis García, mientras la defensa será liderada por los argentinos Santiago García, Omar Tobio y Jonatan Maidana y el ecuatoriano Aníbal Chalá, un recién fichado del que se espera mucho.

La Volpe dispondrá de talento en mitad de la cancha con los volantes Felipe Pardo, colombiano, William Da Silva, brasileño, Federico Mancuello, argentino, y los mexicanos Alán Medina y Antonio Ríos, quienes deben mantener la vitalidad en el medio campo y aportar con goles al equipo o con balones a los delanteros argentinos Emanuel Gigliotti, Pedro Canelo y Enrique Triverio.

Con su idea de mantener el balón y proponer los partidos, La Volpe buscará imponer condiciones en una liga en la que Tigres UANL, Monterrey, América y Cruz Azul son mencionados como sus principales rivales.

La Volpe ganó con la selección mexicana la Copa Oro 2003 y en la liga hizo del Toluca un cuadro superior en el Apertura 2002, pero cuando el equipo conquistó el título, él ya era el seleccionador nacional y el cetro se lo contaron a su compatriota Alberto Jorge. Por eso el portero retirado tiene un solo campeonato de liga, con Atlante en 1992-1993.

Reconocido por polémico, uno de los méritos de La Volpe ha sido dar oportunidades a los jóvenes. Fue el entrenador que debutó a los jóvenes Diego Lainez, emigrado este año al Betis de España, y le dio confianza en el América a Édson Álvarez, fichado ayer por el Ajax holandés, además de haber enviado a la cancha a decenas de novatos en los que otros no confiaron.

A sus 67 años mantiene claridad con sus conceptos y aunque ha sido criticado por maltratar a los medios cada vez que puede, es querido por sus futbolistas, lo cual será un agregado para hacer del Toluca un equipo compacto en el que titulares y suplentes empujen para el mismo lado en busca del único objetivo posible, el título que devuelva la grandeza al equipo.