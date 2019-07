Uber informa sobre los posibles precios de congestión en Seattle

SEATTLE – El gigante de las acciones de Ride, Uber, ha encargado un informe sobre el posible plan de Seattle para cobrar un peaje para conducir al centro de Seattle. El informe llegó a $3.80 como el peaje sugerido.

Uber admite lo que se conoce como precios de congestión como una solución para reducir la congestión del tráfico. El documento técnico publicado el miércoles fue realizado por ECONorthwest y se basó en datos de viajes regionales proporcionados por Uber y datos del Consejo Regional de Puget Sound.

En mayo, la ciudad de Seattle publicó un informe que describía 11 posibles escenarios sobre cómo se podrían implementar los precios de congestión y una posible política de precios, pero no hizo ninguna sugerencia de precios.

El informe dice que los peajes tendrían que variar de hora en hora para reflejar la demanda pico y no pico. Los peajes sugeridos oscilarían entre $ 1.50 al mediodía y un máximo de $ 3.80 por la tarde. El informe sugiere que no haya peajes entre las 11 p.m. y las 5 a.m. y los fines de semana, y el cargo máximo que pagaría cualquier vehículo en un solo día es de $ 3.80.

Algunos conductores en Seattle dicen que pagarían el cargo.

Un punto de precio es importante porque establece el umbral que los conductores no están dispuestos a pagar para ingresar al centro de la ciudad.

El informe estima que los precios de congestión reducirían los tiempos de viaje en automóvil en el centro de la ciudad en un 30% durante los desplazamientos de la mañana y la tarde, con un ahorro de tiempo promedio de 6 minutos por viaje en el período pico, lo que ahorraría a los conductores $90 millones por año en pérdida de productividad.

El informe estima que los ingresos brutos en peajes podrían ser de $130 millones por año.

En abril de 2018, la alcalde de Seattle, Jenny Durkan, fijó una meta para tener el precio de congestión establecido para 2021.

El Departamento de Transporte de Seattle rechazó nuestra solicitud de comentarios sobre el informe de Uber. La oficina del alcalde no respondió a una solicitud de comentario.