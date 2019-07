Una nueva marca de ropa refuerza la figura del temido Chapo Guzmán en México

Guadalajara (México), 17 jul (EFE).- El temido narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, condenado este miércoles a cadena perpetua en Estados Unidos, es el protagonista de una marca de ropa presentada en el certamen Intermoda de la ciudad mexicana de Guadalajara.

La línea de ropa y accesorios toma el sobrenombre del capo y el número 701 -el lugar que la revista Forbes le dio en la lista de los hombres más ricos del mundo- y fue diseñada por la hija del capo, Alejandrina Guzmán.

Las prendas cuestan desde 701 pesos (unos 37 dólares) hasta 15.000 pesos (unos 790 dólares) y tuvieron gran acogida en Intermoda horas antes de conocerse la sentencia contra el narcotraficante en una corte de Nueva York.

El vocero Gilberto de Anda dijo a Efe que la marca tiene 13 años de antigüedad, pero es la primera ocasión que los 19 diseños que conforman la primera colección son mostrados en un espacio para venta al público.

Explicó que la hija del Chapo es quien tuvo la idea de explotar la imagen de su papá en esta marca y vendió los derechos a una empresa de Guadalajara para que se encargara de la distribución de la ropa en tiendas.

Admitió que la gente se ha interesado en la marca por “morbo” y que el proceso judicial que Guzmán enfrenta por narcotráfico y lavado de dinero no tiene nada que ver con la marca de ropa.

“También despierta (el morbo) obviamente, y también el morbo vende, pero nosotros no nos estamos colgando, no nos interesa”, agregó.

Decenas de curiosos se acercaron al espacio que la marca tiene en la sede de Intermoda. Algunos miraban con incredulidad, otros incluso compraron algún accesorio. Incluso alguno preguntó con humor si la venta era solo de ropa o si también incluía armas.

El rostro del líder del Cártel de Sinaloa preso aparece en las paredes del estand, en las prendas y hasta en las cajas donde se guarda la ropa.

Su historia es brevemente contada en las etiquetas que acompañan a cada pieza donde, obviando pasajes de su historia, el criminal es descrito como “un humilde vendedor de naranjas” y “un líder dispuesto y atento”.

La colección comprende chaquetas, camisas y sacos (americanas) para hombre y blusas.

Todas llevan un logotipo con las iniciales del narcotraficante más famoso del mundo, otras su rostro, algunas más imágenes de calavera o del símbolo de pesos mexicanos y otras, la leyenda “Lord of the mountains” (“Señor de las montañas”), como es conocido en su natal estado de Sinaloa.

Además de la ropa, la marca comercializa accesorios como cinturones, carteras, pulseras y licoreras que, según la publicidad de la marca, son elaborados por reclusos del penal de Puente Grande, el mismo del que el Chapo escapó en 2001.

“La idea fundamental es recabar fondos para una asociación civil que se está formando y que lo que se comercializa, todo el lucro que se obtenga de ello, vaya a un fondo que está en Puente Grande. Se les está dando dinero a las personas, se les está ayudando para que los que cayeron en la desgracia de las drogas se beneficien”, aseguró el vocero.

Adriana Ituarte, encargada de ventas, explicó a Efe que la línea de ropa tiene “diseños exclusivos” y que todas las piezas son diseñadas y producidas en México, y se deslinda de cualquier vínculo con Guzmán.

“Nosotros lo tomamos como un personaje, es una persona que vende, es una marca. Y si nos dejan trabajar, ahí estamos”, aseguró.

En Intermoda, la empresa mexicana encontró sus primeros compradores en Estados Unidos.

Y hasta el 19 de julio, cuando acaba el evento, los propietarios de la marca esperan poder cerrar más convenios de distribución.

Caty Mendoza, dueña de la boutique Ladyboss en California, Estados Unidos, compró los derechos de distribución de la ropa.

Según dijo a Efe, le llamó la atención la calidad de las prendas, los diseños “atrevidos y elegantes”, pero ante todo, que el dinero recaudado tendrá como fin la ayuda a los presos.

Consideró que la sentencia en Estados Unidos contra el poderoso narcotraficante no afectará las ventas, pues lo judicial no está relacionado con el negocio.

“No creo que influya en absoluto lo que el señor vaya a estar pasando allá, es muy diferente a lo que está pasando con la marca ahora. Esto es una cosa que fue hecha para ser mejor y siento que es una cosa buena”, recalcó.