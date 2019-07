López Obrador pedirá a legisladores de EEUU agilizar ratificación del T-MEC

Tweet on Twitter

Share on Facebook

México, 17 jul (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este miércoles que mantendrá una reunión con legisladores de Estados Unidos el viernes 19 de julio y les pedirá que agilicen la ratificación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Un grupo de “legisladores de Estados Unidos viene mañana (jueves), y pasado mañana (viernes) voy a reunirme con ellos. Voy a reunirme con legisladores que vienen a escuchar puntos de vista, de todos los sectores del país, sobre el tratado”, señaló en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El presidente de México fue cuestionado sobre los avances del acuerdo migratorio con Estados Unidos para frenar la imposición de aranceles, que pronto cumplirá 45 días de evaluación.

Sobre este asunto, se limitó a decir que va “muy bien” la relación con Estados Unidos y, como en otras ocasiones, reivindicó la necesidad de mantener lazos de amistad, económicos y comerciales con el vecino del norte.

“Les informo que estamos recomendando que se apruebe el tratado de libre comercio”, dijo el líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien recordó que en México ya se ratificó el tratado, mientras que en Estados Unidos y Canadá no.

“Mi postura (ante los legisladores) va a ser que nosotros estamos a favor de que concluya la aprobación del tratado. (…) Consideramos que es conveniente para las tres naciones, para México, para Canadá y para Estados Unidos, por lo que han significado muchos años de integración económica y comercial”, apuntó.

Recordó que cuando él era opositor, a inicios de los 1990, se opuso al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor en 1994.

“Pero han transcurrido los años como para dar un gran viraje y echar por la borda todo o que se ha conseguido”, dijo López Obrador.

Consideró que si bien el tratado tampoco es “la panacea”, no sería “racional” no darle continuidad.

“Hay comunicación, son buenas las relaciones y esperemos que se apruebe en Estados Unidos lo más pronto posible el tratado”, apuntó.

Sobre la visita a México del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, el domingo 21 de julio, el presidente dijo estar “muy bien representado” por el canciller Marcelo Ebrard.