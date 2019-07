Cámara de Representantes vota hoy sobre un posible juicio político a Trump

Washington, 17 jul (EFEUSA).- La Cámara de Representantes planea votar hoy sobre la posibilidad de abrir un juicio político al presidente Donald Trump por sus comentarios “racistas”, una medida que se espera que fracase pero que permitirá tomar el pulso a los demócratas en lo relativo a ese tema.

El congresista demócrata Al Green presentó este martes un texto legal para un juicio político (“impeachment”) en el que acusaba a Trump de cometer graves crímenes y delitos menores con sus comentarios contra cuatro legisladoras progresistas, a las que pidió “irse del país” a pesar de que son ciudadanas estadounidenses.

“Tenemos que dejar saber al mundo cómo nos sentimos al tener a un intolerante en la Casa Blanca”, dijo hoy Green a los periodistas.

Green recurrió a un mecanismo que obliga a la Cámara Baja a votar en el plazo de dos días, por lo que el hemiciclo planea abordar el tema esta tarde, pero no está claro si llegará a haber un voto definitivo acerca de la apertura de un juicio político, según el diario Politico.

“Lidiaremos con ello en el pleno”, afirmó hoy la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, en una rueda de prensa.

Pelosi dejó claro que no comparte la estrategia de Green y recordó que hay “seis comités” de la Cámara de Representantes que están “trabajando en seguir los hechos” para determinar si hay base suficiente como para abrir un juicio político contra Trump por temas como la “obstrucción de la justicia”.

“Ese es el camino serio que estamos siguiendo, con todo el respeto al señor Green”, agregó.

La líder de la Cámara Baja tiene la opción de impulsar un voto procedimental para retrasar o aparcar la medida impulsada por Green, aunque Pelosi no quiso confirmar si optará por esa vía.

El debate sobre si abrir un juicio político contra Trump ha cobrado fuerza a medida que se acerca la campaña electoral de 2020, con una presión cada vez mayor a favor de esa posibilidad por parte del ala más progresista del partido.

Hasta ahora, 86 de los 435 miembros de la Cámara Baja se han mostrado públicamente a favor de iniciar ese proceso, pero varios de ellos dudaban hoy sobre si respaldar la iniciativa de Green, de acuerdo con el diario The Washington Post.

Las perspectivas de que triunfe un juicio político son escasas, porque aunque el proceso se iniciaría en la Cámara Baja, controlada por los demócratas, después se necesitarían dos tercios de los votos en el Senado, en manos republicanas, para expulsar a Trump de la Casa Blanca.

Pese a sus comentarios contra las congresistas, Trump ha logrado retener el apoyo de la mayoría de los republicanos: apenas cuatro de ellos votaron este martes a favor de la resolución que condenó los tuits del presidente y los tildó de “racistas”.