Olivé asegura que el estadio Azteca está impecable para el ‘Monday Night’

México, 16 jul (EFE).- El presidente de la NFL en México, Arturo Olivé, aseguró este martes que el mal episodio que vivieron el año pasado al cancelar el ‘Monday Night’ ha quedado atrás y para la edición del 2019 el pasto del Estadio Azteca está en impecables condiciones.

La NFL decidió suspender el partido entre Rams y Jefes en noviembre pasado debido a que el cambio de pasto del Azteca se hizo fuera de tiempo y no se encontraba óptimo, hecho que condicionó las relaciones de esta liga con México.

“El césped está espectacular, estuve ayer en el Estadio Azteca en una de las muchas revisiones que hemos hecho en compañía de nuestros asesores y nuestros visores de NFL y quedaron gratamente impresionados por lo que vieron”, señaló.

Además de anunciar la venta de boletos que van desde los 40 dólares a los 250, Olivé especificó que el arranque de la temporada del fútbol mexicano pondrá a prueba el pasto del Estadio Azteca con la seguridad de que esta vez se hicieron bien las cosas.

“La afición será el mejor juez cuando arranque la Liga MX este sábado. Esperemos que la actividad de cada fin de semana permita que el pasto se afiance como lo ha hecho de acuerdo al plan establecido desde enero, en el cual vamos en tiempo”.

A pesar de que el problema del año pasado puso en discusión las relaciones de la NFL con México para traer el ‘Monday Night’, se pudo llegar a un acuerdo para extender el contrato por tres años y el próximo 18 de noviembre jugarán Chiefs contra Chargers.

“No es que se recupere la confianza, sino que lo vemos como una oportunidad nueva, en especial para agradecer la paciencia de los aficionados, porque México es la segunda plaza después de Estados Unidos con mayor número de fanáticos a los equipos de NFL”, explicó.

Olivé argumentó que la NFL entendió que la situación del cambio de grama en el Estadio Azteca fue un asunto que se salió de control y respiró hondo al saber que los socios comerciales siguen firmes en traer partidos a México.

“Aprendimos de lo sucedido así que hemos puesto la mira en entregar el mejor evento posible este año. La NFL está tranquila, el contrato continúa, así que tenemos trabajo por hacer hasta el 2021 para crear una plataforma de datos como lo hemos venido haciendo desde el 2016 que inició esto”.

Comentó también que se buscan otras plazas en México y estadios que puedan albergar partidos de NFL, pero hasta ahora no ha evolucionado este tema.

“Si llega a haber algunas opciones serán más a largo plazo porque hemos llevado a cabo estudios de diferentes lugares en el país, pero por desgracia el aforo que nos presentan como el estadio de Chivas, Rayados, Santos o Puebla no nos permiten presentar un evento como nosotros quisiéramos”, concluyó.