Por Horacio Ahumada, El Mundo US

Después de quererse lucir el 4 de julio el presidente Trump, busca siempre ser la principal atracción de cualquier evento local, nacional o mundial, y realmente ya siento la preocupación muy pesada en mi manera de ver las cosas, este presidente numero 45 me tiene al borde de la desesperación con su forma de ser y de actuar, sobre todo su boca a través de sus tuits, que salen sin filtro alguno de un grupo de asesores presidenciales y créanme que no los veo pero si veo a su hija y a su yerno como sus asesores principales y francamente el nepotismo no lo acepto en ningún negocio menos inmiscuido en el gobierno de este gran país.

Pero aparte de meterse en líos por su gran boca y manera de actuar, ahora sí, que Trump como coloquialmente se dice ya “enseñó el cobre” del tipo de estadounidense que al parecer pertenece, y lo comparo con aquellos racistas que le gritan a meseros, clientes o en la calle, gritos tales como: “Lárgate a tu país”, pues al parecer nuestro ilustre presidente ya no se aguantó las ganas de gritarlo y lo hizo a través de tuits en contra de legisladores demócratas de diferentes razas y orígenes pidiéndoles que se retiraran a sus países correspondientes, fueron cuatro legisladoras femeninas: Alexandria Ocasio-Cortez representante de Nueva York, con raíces puertorriqueñas, la afro estadounidense por Massachusetts Ayana Pressley, Ilanm Omar por Minnesota nacida en Somalia y Rashida Tlaib de Palestina representando el estado de Michigan, a quienes Trump les dijo que se volvieran a sus países malogrados y plagados de delincuentes y todavía dijo muy cínicamente que ni le preocupaba las críticas que recibiría por estos comentarios porque muy seguro estaba de que mucha gente estaría de acuerdo con él.

Mis estimados lectores, esto es muy serio para salir de la boca de cualquier presidente en el mundo, pero sobre todo que Trump venga a causar muchos problemas sociales y divisionismo con este tipo de declaraciones totalmente absurdas e innecesarias, lo peor del caso es que el mundo entero se dio cuenta de esto y definitivamente vino la desaprobación internacional, nacional y local de estos absurdos comentarios. Yo no sé cómo el partido republicano se queda quieto, la verdad es que Trump comento en que no se iba a disculpar, bueno la verdad es que nunca he escuchado una disculpa que salga de la boca de este individuo.

La verdad es que este hombre podría poner en un verdadero caos social interno o bien estaríamos en peligro de que pueda crear con su gran boca y poca diplomacia un conflicto internacional, ya que, estamos en manos de un hombre que no es servidor público, sino todo lo contrario que el público sea servidor de él. Con todo esto me pongo a pensar que, si se pudiera presentar una crisis social por el divisionismo que estos tipos de comentarios presidenciales subidos de tono, pudieran ocasionar, y Trump sintiéndose muy seguro de su reelección, yo me pregunto ¿qué va a hacer el partido republicano? GRACIAS.