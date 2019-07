El cineasta Taika Waititi dirigirá también la cuarta entrega de “Thor”

Los Ángeles, 16 jul (EFEUSA).- El realizador neozelandés Taika Waititi dirigirá una nueva película de la saga de Thor, “Thor 4”, tras haber dirigido la anterior entrega, también producida por Marvel, “Thor: Ragnarok”, estrenada en 2017, informó en exclusiva la revista The Hollywood Reporter.

La incorporación de Waititi supone, por otro lado, que el director paralice el proyecto de los estudios Warner Bors para adaptar el manga japonés “Akira”, cuyo lanzamiento estaba previsto para el 21 de mayo de 2021.

El rodaje de “Akira” ha quedado detenido ya que ambas producciones quieren contar con el director entre su equipo y sus fechas de trabajo coincidían.

No queda claro, por tanto, que los estudios de Warner vayan a renunciar a Waititi de forma definitiva, pues fuentes consultadas por The Hollywood Reporter aseguraron que el equipo de la película espera que vuelva a la producción una vez que finalize el rodaje de la cuarta entrega de “Thor”.

La franquicia “Thor”, que inició la saga actual de películas en 2011, incorporó a Waititi a partir de su tercera entrega, quien añadió su sello personal a la historia y logró un respaldo positivo por parte de la crítica.

Así, la última entrega hasta la fecha, “Thor: Ragnarok”, recaudó más de 850 millones de dólares en todo el mundo y rejuveneció a un personaje del universo Marvel que se consideraba en declive.

Aunque de desconocen más datos del nuevo proyecto, se espera que Chris Hemsworth repita su papel como protagonista.

Además, algunos seguidores han anticipado que pueda producirse un “crossover” (cruce de personajes de otras otras películas), ya que en una parte de “Avengers: Endgame” apareció el personaje de Thor dirigiéndose al espacio con los Guardianes de la Galaxia, destacó la publicación especializada The Verge.

Mientras tanto, Waititi estrenará proximamente “Jojo Rabbit”, una sátira de la era nazi que dirigió para los estudios de Fox Searchlight y que llegará a las pantallas el 18 de octubre.

El director coprotagonizará la película junto a Scarlett Johansson interpretando a un imaginado Adolf Hitler de niño.