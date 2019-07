Tribunal permite al Pentágono seguir con licitación de servicios en la nube

Washington, 12 jul (EFEUSA).- Un tribunal federal autorizó hoy al Pentágono a proseguir con la licitación para la contratación de un servicio de almacenamiento de información en la nube por valor de 10.000 millones de dólares, al desestimar una demanda presentada por la empresa Oracle, que acusó al Gobierno de favorecer a Amazon y Microsoft.

La disputa surgió en diciembre pasado, cuando Oracle interpuso una demanda contra el Gobierno estadounidense por considerar que esta licitación había sido diseñada a la medida de sus dos grandes competidoras, dejándola así fuera del proceso.

Asimismo, Oracle alegó que en el caso de Amazón existía, además, un conflicto de intereses puesto que uno de los responsables de la propuesta de la compañía había hecho un paréntesis en su carrera profesional en el gigante informático para trabajar durante varios meses en el Departamento de Defensa.

Durante el tiempo que este empleado trabajó para el Pentágono, argumentó Oracle, su función estuvo centrada en el desarrollo tecnológico de la cartera de Defensa, lo que le dio un conocimiento privilegiado de sus necesidades.

Sin embargo, el juez Eric Bruggink falló este viernes a favor del Gobierno al considerar que la compañía demandante no ha sido capaz de demostrar que se hubiera producido “prejuicio” alguno en su contra.

“Concluimos además que no ha existido ningún conflicto de interés a nivel de la organización y que, a nivel personal, éste no tuvo ningún impacto en el proceso y que no fue arbitrario ni caprichoso”, argumentó el magistrado en su decisión, según recogen distintos medios locales.

Bruggink señaló que la realidad es que Oracle no fue capaz de “cumplir” con los requisitos del Pentágono a la hora de presentar su proyecto.

La decisión judicial se produce un año y medio después de que el Departamento de Defensa anunciara su intención de sacar a concurso el desarrollo de este sistema de almacenamiento de información en la nube, conocido en el Pentágono como proyecto JEDI.

La intención del Gobierno es que este sistema lo desarrollen empresas privadas y se emplee para almacenar -con todas las garantías necesarias- información determinante en el campo de batalla.