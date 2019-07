Raquel Sofía lanza sencillo con rapero para ampliar su música

San Juan, 12 jul (EFEUSA).- La cantautora puertorriqueña Raquel Sofía lanzó este viernes, junto al rapero boricua PJ Sin Suela, su nuevo sencillo, “A las rocas”, en la que marca la primera intervención de la artista en el género urbano y que según dijo, lo hizo para expandir sus horizontes musicales.

Según explicó la artista boricua de 31 años, su interés por explorar en el género urbano, surgió luego de tomar varios talleres musicales sobre cómo componer para otros ritmos más cadenciosos a los que ha estado acostumbrada.

“Es mi interpretación del pop urbano, pero a mi manera”, afirmó Raquel Sofía, nacida y crecida en Puerto Rico, pero residente en México hace dos años y medio.

“No es que sea una novata ahora en el género, sino que quiero darle mi propio giro”, indicó.

La artista admitió que dos de las características que más le han gustado al componer para el género urbano, son los “chanteos” (término utilizado para describir los versos en reguetón) y “escribir tal y como uno habla, que no sea tan esotérico ni tan ‘clichoso’ ni tan rebuscado”.

Y ante toda esta nueva experiencia musical, la también pasada corista de Juanes y Shakira reconoció y afirmó que los cantautores “tienen que estar abiertos” a explorar otros géneros.

“Hay que divertirse, explorar y no tomarlo tan en serio”, enfatizó la única artista de su familia, compuesta por científicos, ingenieros y profesores universitarios.

La artista contó que ya había terminado de escribir “A las rocas”, cuando le surgió la idea de incluir a PJ Sin Suela para darle un toque más urbano al tema.

Cargando las acciones de diversión y exploración, Raquel Sofía explicó que compuso el tema en el “momento más divertido” de su vida: enamorada de su novio venezolano, su musa para compone temas románticos.

“‘A las rocas'” habla sobre mi nuevo amor y cómo es mejor que cualquier otra cosa que haya sentido antes. La conexión con PJ fue muy fácil y natural y se muestra en la canción y el vídeo”, afirmó.

Dirigido por Roberto De Jesús, el vídeo musical de “A las rocas” fue filmado en una terraza en la Ciudad de México.

El pasado disco de Perla Sofía, “2:00 AM”, que le valieron nominaciones a un Grammy Latino y anglosajón, está cargado de canciones de desamor, inspiradas por relaciones tóxicas que había tenido la artista.

“Es un disco más emocional, súper catártico, de amor y desamor y superación. Es para escucharlo con una copa de vino. Y por eso me fui a México a la escena de cantautor”, relató.

En México, país del cual dijo que ostenta su mayoría de seguidores en la plataforma de Spotify, fue donde conoció a su novio, quien ha sido entonces su inspiración para componer canciones románticas.

Tal como la letra de la canción dice: “Este amor lo tomo a las rocas, no le falta ron, no le hace falta vodka, este amor me pone bien, bien loca, se me enredan los pies y estoy sobria”.

“Ya no soy la chica triste de desamor. Quiero llevar a mis ‘fans’ a conocer lo que es el amor”, agregó la intérprete de éxitos como “Te amo idiota” y “Tenemos historia”.

La artista confesó además que al interpretar tantas veces temas de despecho, que le aburrían sus presentaciones musicales.

“Después de canciones de relaciones tóxicas, esto es un amor puro, feliz y natural. Es un sentimiento de borrachera, pero sin beber. Eso es lo que me hace sentido. Cuando no hay que mezclarlo con nada, no hay que hacer nada loco y se baja suave”, abundó.

Graduada de la Escuela de Música Frost de la Universidad de Miami, Raquel Sofía lanzó en el 2015 su primer álbum, “Te quiero los domingos”, el cual llegó a la primera posición en la lista de iTunes Latino.

Dos de los sencillos de este disco, “Agridulce” y “Te amo idiota”, han alcanzado un total de 16,5 millones de reproducciones por Spotify.

Raquel Sofía también ha sido autora de canciones para artistas como Juanes y Ednita Nazario, de quien es una fiel seguidora y de quien grabó una versión suya del tema “Espíritu libre” para el pasado especial navideño del Banco Popular de Puerto Rico, “Más de un siglo”.