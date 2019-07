¿Por qué casi el 90% de los habitantes de Washington no tiene seguro contra terremotos?

Tweet on Twitter

“Solo un 11 por ciento de todas las personas en el estado tienen seguro contra terremotos, no es algo que mucha gente tenga”, dijo el portavoz de la Oficina del Comisionado de Seguros del Estado de Washington, Steve Valandra, a KIRO Radio.

“Una política de terremotos viene con un deducible alto en cualquier lugar del 10 al 25 por ciento”, dijo Valandra. “Si su casa está dañada severamente por un terremoto, debe pagar un deducible por adelantado antes de que comience su cobertura, por lo que realmente debe considerar el valor de su casa, la cantidad de capital que tiene en ella y si está comprando un seguro contra terremotos. es lo correcto a hacer “.

En general, el seguro contra terremotos cubre las reparaciones en el hogar de una persona, la propiedad personal que fue dañada, el costo de remover los escombros y los gastos de vida adicionales que la gente podría tener mientras su hogar se repara o reconstruye. También existe la posibilidad de que cubra el aumento de los costos para cumplir con los códigos de construcción actuales y / o los costos para estabilizar el terreno debajo de una casa. También puede que no cubra otras estructuras que no estén unidas a la casa de una persona.