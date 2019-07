La automatización en los cultivos agrícolas da un nuevo paso adelante

Los Ángeles (EFEUSA).- Un robot puede distinguir ya entre las lechugas que están listas para ser cortadas y aquellas que no, una tarea hasta ahora exclusiva de los humanos y que con esta innovación la automatización en los campos agrícolas da un paso adelante, según se desprende de un reporte difundido.

El robot cuenta con la tecnología necesaria para tomar la lechuga, con suficiente presión para sostenerla pero no demasiada para dañarla, y hacer un corte en la base, labores que hasta ahora sólo podían realizar los trabajadores del campo, explicó Simon Birrell, coautor de la investigación publicada en The Journal of Field Robotics.

“Cada cultivo es diferente, cada lechuga es diferente, pero si podemos hacer una cosecha robotizada de la lechuga iceberg, lo podemos también lograr con muchos otros cultivos”, agregó Birrell, analista del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Cambridge.

Para áreas donde la agricultura es una industria poderosa, como en el estado de California, este tipo de hallazgos ofrecen grandes proyecciones de cara a no depender de la mano de obra, que en este caso suele recaer en inmigrantes que recientemente se han vistos afectados por las políticas migratorias de EEUU.

“Esta investigación puede ofrecer una ayuda clave para ciertas tareas que hasta ahora sólo se pueden realizar manualmente y que son muy exigentes físicamente”, declaró a Efe Alberto Gómez, un cultivador del Valle Central.

Aunque aun está en desarrollo y todavía no supera en eficiencia la utilización de la mano de obra, la tecnología ofrece un panorama muy promisorio en el futuro cercano.

La investigación tiene como protagonista al robot Vegebot, que tiene dos componentes principales: Un sistema computarizado de visión y un mecanismo de corte, explicó Julia Cai, quien trabajó en los componentes de la visión del robot.

Con una “visión de campo” el robot visualiza el sembrado y con una “visión cercana” reconoce las lechugas que están listas para ser cortadas, al comparar los datos con una amplia base de información del sistema.

Seguidamente, mediante otra cámara y un mecanismo que trabaja con una presión ajustable para cada cultivo, Vegebot sostiene la lechuga mientras hace un corte limpio en la base, dejándola lista para ser enviada al supermercado.

Adicionalmente, la máquina recoge información sobre los cultivos, lo que ofrece la posibilidad de mejorar las condiciones de siembra además de evitar el desperdicio de productos que no están listos para cortados, anotó Birrell.