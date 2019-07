Colombiano Vargas dice que aportará su experiencia al Atlas mexicano

Guadalajara (México), 11 jul (EFE).- El colombiano Camilo Vargas, portero del Atlas mexicano, afirmó este jueves que llegó al club para “aportar” su experiencia y a fortalecer el trabajo colectivo del equipo.

El seleccionado colombiano, quien recientemente disputó la Copa América en Brasil, afirmó que no le asusta la competencia con el arquero José Hernández. quien fue titular indiscutible con Atlas durante el torneo Clausura 2019.

“Independientemente de quien esté custodiando el arco siempre se intenta dar lo mejor desde la posición que nos toque, entre más competencia entre los compañeros va a ser mejor el rendimiento colectivo”, dijo el portero durante su presentación con el equipo.

“La competencia interna es lo que potencia al grupo y la idea es venir a aportar un granito de arena”, agregó.

Vargas, quien procede del Deportivo Cali, es uno de los fichajes estrella del Atlas, equipo que recientemente fue vendido al Grupo Orlegi, también dueño del Santos Laguna.

La nueva administración llega con el objetivo de renovar al equipo y sacarlo de los últimos lugares de la clasificación mexicana, de 18 equipos, zona en la que ha estado los últimos torneos.

Este día, con el apoyo de su afición, el club presentó a sus nuevos fichajes quien entrenaron por primera vez juntos este jueves en el tradicional campo de prácticas de la zona de Colomos.

Otro colombiano, el volante Mauricio Cuero, proveniente del Belgrano del fútbol argentino y quien militó en el Tijuana y Santos mexicano, afirmó que su regreso a México es una nueva oportunidad de demostrar su calidad futbolística sin dejar de lado el trabajo en equipo.

“Uno siempre quiere dar lo mejor y entregarse en el club que sea, ahora me toca estar acá, trabajo para dar lo mejor de mí y ayudar al equipo, primero es pensar en la parte colectiva y después lo personal va a ir sumando solo”, expresó.

En tanto, el argentino Martín Nervo aseguró que es un defensor “fuerte” que está en el Atlas para “dar el máximo” y estar al altura a al equipo sin importar lo que haya ocurrido en torneos anteriores. Nervo, junto con su compatriota, el delantero Javier Correa llegan al club provenientes del Santos Laguna.

Correa aseguró que no siente presión de convertirse en el hombre gol del club, que en el último torneo terminó con 19 goles a favor y 10 juegos perdidos.

“Vengo a trabajar y entreno para hacer goles y mientras se vayan dando, mejor, pero no me pongo presiones, ni cargo la mochila de jugadores que ya han pasado, trato de hacer mi trabajo y que al equipo le sea útil lo que hago dentro de la cancha”, recalcó.

También fueron presentados el delantero ecuatoriano Manuel Balda y el centrocampista mexicano Jesús Angulo.