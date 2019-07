Califican de “trampa” la merma de tiempo para la entrevista de miedo creíble

Los Ángeles, 11 jul (EFEUSA).- La nueva estrategia de reducir los tiempos de las primeras entrevistas a solicitantes de asilo en la frontera sur es una “trampa” del Gobierno del presidente Donald Trump que socava los derechos de los inmigrantes al darles menos opciones de preparar sus casos, advierten expertos.

“Están reduciendo el tiempo para hacer la primera entrevista sobre el miedo creíble, y aunque es lo que los inmigrantes buscan, no es conveniente que lo hagan tan rápido porque no son conscientes a qué se exponen, es una trampa en el difícil juego de las peticiones de asilo”, dijo a Efe el abogado Fernando Romo.

El cambio de procedimiento realizado por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) reduce de 48 a 24 horas el tiempo en que un solicitante de asilo debe enfrentar la entrevista de miedo creíble después de llegar a territorio estadounidense.

La portavoz de USCIS, Jessica Collins, dijo en un comunicado enviado a Efe que “ante esta crisis sin precedentes, USCIS ha tomado una serie de medidas para mejorar los procedimientos de temor creíble para procesar de manera más eficiente las decenas de miles de casos que recibe cada año, y garantizar que aquellos que califican para la protección lo reciban en de manera oportuna”.

No obstante, defensores de los inmigrantes como la abogada del Proyecto Dilley Pro Bono Shay Fluharty, quien ayuda a los solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur de Texas, critican la medida.

“Esta nueva política priva a los solicitantes de asilo de sus derechos según la ley y les impide tener un oportunidad significativa de participar en el proceso”, advirtió a Efe Fluharty.

USCIS explicó en un comunicado que el plazo de “24 horas” casi nunca se cumple y que en un “caso típico de expulsión acelerada, de hecho, pueden pasar varios días después de la detención para que el solicitante sea remitido frente un agente de USCIS”.

Parte del argumento de USCIS se basa en que los solicitantes de asilo deben pasar por el escrutinio de otras dos agencias de inmigración -la Patrulla Fronteriza (CBP) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)- antes de encontrarse con un oficial de USCIS.

No obstante, Fluharty explica que una gran parte de los solicitantes de asilo son transferidos a la custodia de ICE luego de ser detenidos en instalaciones del CBP, donde a veces enfrentan condiciones insalubres e inseguras, como ser obligados a dormir en el exterior o debajo de un puente.

“Las madres traumatizadas y enfermas y sus hijos necesitan dormir, comer, tener la oportunidad de ver a un médico y de consultar con un abogado antes de tener una entrevista de vida o muerte. Esto no puede suceder en 24 horas”, sentenció Fluharty.

Collins subrayó que la nueva directriz ayudará a que todo este proceso de sea más rápido “y evitará cuellos de botella en el sistema” a medida que las autoridades de inmigración continúen procesando un número récord de personas que llegan a la frontera sur.

Según datos de USCIS, en el año fiscal 2018, la agencia completó 97.700 evaluaciones de miedo creíble, un aumento del 104 % con respecto al año fiscal 2014.

Para la directora del programa de refugio de Human Rights First, Eleanor Acer, dar a los solicitantes de asilo 48 horas para recuperarse de la travesía del viaje y consultar un abogado para definir una solicitud que puede ser vital “no está causando un cuello de botella, solo está permitiendo el debido proceso”.