Valeria Cid regresa pidiendo solo “una noche”

Miami (Agencias) – Luego de una larga temporada ausente y un suceso que lo cambió todo, Valeria Cid regresa al ruedo musical. Uniéndose a los cientos de puertorriqueños que parten de su isla buscando trabajar y cumplir sus sueños, la cantautora llega a la “Ciudad del Sol” en busca de nuevas oportunidades para desarrollar su carrera. Entre tantos esfuerzos, pasó algo inesperado; una caída de una escalera que le causó la ruptura del ligamento cruzado de la rodilla y ésta tuvo que ser operada. Esto atrasó todo lanzamiento de nueva música de la artista y dejó a la intérprete de “Ilegal” sin poder usar buen su facultad de movimiento por casi un año, pero las ganas de trabajar por sus metas preestablecidas no la detuvieron y continuó con su camino. De la mano de Larry Coll y Carlos A. Molina, le dio vida al sencillo que hoy nos presenta, “Una Noche”.

“Una Noche” es la carta de presentación a un género comercial en el cual Valeria Cid incursiona con la picardía que la caracteriza. Luego de su primer álbum de balada pop “Valeria Cid”, la cantautora independiente expresó que experimentaría con diferentes géneros musicales con los que pudiera darle más protagonismo su otra pasión, el baile. El RnB y el Pop Urbano son los géneros con los que se ha identificado y de los que nace su nuevo sencillo. El tema compuesto por Coll, Molina y Valeria es atrevido y divertido lleno de feminismo para todas las mujeres del siglo XXI, que no desean una relación, pero sí pasarla bien “Una Noche”.

“Estoy ansiosa y muy emocionada de lanzar música, luego de más de un año y medio en silencio. Confieso que hasta nerviosa estaba, ya que es un género que nunca había intentado, aunque me encanta porque para bailar es riquísimo. Los meses sin poder moverme ni poder caminar bien fueron el tiempo de preparación y enfoque para componer. Después de mucho tiempo vine a dar mis primeros bailecitos para el video de ‘Una Noche’ y no saben lo emocionante que fue… Es un nuevo comienzo en todo el sentido de la palabra”, expresó la artista.

Además de poder encontrar ‘Una Noche” en todas las plataformas digitales, el tema cuenta con video musical dirigido por “Kevin Quiles”, el joven y ya conocido por su gran ojo, con quien ha trabajado sus pasados videos. Una versión fresca y con mucho sabor, donde la prioridad es a la mujer y sus atributos. Minimalismo con enfoque a la conceptualidad que Quiles junto a la coreógrafa y bailarina, Odalys Hernández, desarrollaron para hacer posible las ideas de la artista. La pasión de la cantautora siempre desemboca en los ritmos latinos, y poder fusionar esto con lo que está a la orden del día en la música, muestra cual polifacética Cid puede llegar a ser. Aún en recuperación, pero con toda la energía de retomar su paseo por la música, Valeria Cid sigue bailando y cantando hasta lograr sus más grandes sueños.