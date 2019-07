Cifra de inmigrantes detenidos y no admitidos cayó un 28 % en junio

Washington (EFEUSA).- La cifra de inmigrantes detenidos y a los que se les negó la entrada en la frontera sur del país bajó un 28 % en junio tras la entrada en vigor del acuerdo firmado con México, por el que el vecino país aceptó, entre otros, acoger a quienes esperan respuesta a su solicitud de asilo.

Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que cita datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), durante el mes pasado se contabilizaron 104.344 “acciones de cumplimiento” (que incluye detenciones y no admisiones) en el linde, frente a las 144.278 de mayo.

La información, que no precisa mayores detalles, sí destacó que la caída este año de las detenciones de mayo a junio fue un 11 % mayor que la del año pasado.

En mayo, las detenciones en la frontera sur marcaron un récord en un solo mes desde 2006 con 132.887, que sumados a los inmigrantes a los que se les negó la entrada (11.391) el total de acciones alcanzó la cifra de 144.278.

Las estadísticas de mayo de la CBP también indicaron que entre los detenidos había 11.507 menores no acompañados, mientras 84.542 eran miembros de familias y 36.838, adultos solos.

En la información difundida este martes sobre junio, el DHS detalló que “la reducción de las detenciones responde a la disminución en todos los grupos demográficos, incluidos los menores no acompañados, las unidades familiares y los adultos solteros”.

También cayó el número de inmigrantes procedentes de todos los países del Triángulo del Norte de Centroamérica, en particular de Guatemala, precisó el boletín.