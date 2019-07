Sanders y Ocasio-Cortez declaran como “emergencia” crisis climática en EE.UU.

Tweet on Twitter

Washington, 9 jul. (EFEUSA).- Los legisladores demócratas Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y Earl Blumenauer declararon hoy que la crisis climática es una “emergencia nacional” en el país de la que el Congreso debe tomar acción “lo antes posible”.

Blumenauer y Ocasio-Cortez presentaron hoy una resolución en la Cámara Baja que busca proclamar la crisis climática como una “emergencia nacional” para cambiar el sistema energético del país hacia energías renovables, entre otras medidas.

“No podemos subestimar científicamente lo que debemos hacer políticamente. Sabemos que existe consenso científico y que las soluciones están ante nosotros (…) Solo necesitamos voluntad y coraje político”, dijo Ocasio-Cortez, una de las estrellas de los demócratas, en una rueda de prensa telefónica.

El texto de la resolución, al que tuvo acceso Efe, argumenta que la actual crisis climática “afecta de manera grave y urgente el bienestar económico y social, la salud y la seguridad, y la seguridad nacional de Estados Unidos.”

Asimismo, exige una movilización “nacional, social, industrial y económica de los recursos y el trabajo del país a escala masiva” para suavizar los efectos del cambio climático durante los próximos 12 años.

En este sentido, Sanders, senador y uno de los aspirantes demócratas a la Presidencia, dijo que la crisis climática “debe estar arriba en la lista de prioridades del país”, ya que es una “amenaza existencial” para el planeta Tierra.

“La comunidad científica nos está diciendo en términos inequívocos que no tenemos más de 12 años para dejar el combustible fósil si queremos dejar este planeta bien a nuestros hijos, nietos y las próximas generaciones”, señaló Sanders, que presentará la misma resolución en la Cámara Alta.

El congresista por Vermont consideró en la misma conferencia telefónica que actuar contra el cambio climático es “un imperativo moral”.

“Esto es un imperativo moral, no hay elección. Vamos a tener que asumir la codicia de la industria de combustibles y fósiles, la ignorancia (del presidente estadounidense) Donald Trump y transformar nuestro sistema energético”, agregó.

El anuncio de los legisladores progresistas llegó un día después de que Trump intentase este lunes contener el posible impacto electoral de su respaldo a la industria de los combustibles fósiles, al presumir de que sus medidas han situado al país entre las naciones con un medioambiente más “limpio”.

En un discurso destinado a reivindicar el presunto “liderazgo” internacional del país en la protección del medioambiente, Trump no mencionó en ningún momento la crisis climática, un fenómeno ante el que muestra un marcado escepticismo que le ha dejado aislado en el plano global.