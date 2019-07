Natalie Morales, una actriz “sumamente avergonzada” por la crisis fronteriza

Los Ángeles, 9 jul (EFEUSA).- Activista, queer y nacida en una familia de refugiados cubanos, la actriz estadounidense Natalie Morales, que ahora estrena la película “Stuber”, dijo sentirse “sumamente avergonzada” ante la grave crisis humanitaria que están viviendo los inmigrantes en la frontera con México.

“Es la peor cosa posible en la que puedo pensar. Estoy sumamente avergonzada por nuestro país y creo que somos mejor que eso. Y puedes ver que somos mejores que eso con toda la reacción y el enfado de la gente por lo que está pasando”, indicó en una entrevista telefónica.

“Estamos separando a personas de sus familias y estamos encerrando en jaulas a personas que no han hecho nada mal, que solo buscan una vida mejor, lo que es literalmente la historia de Estados Unidos”, consideró la artista, quien pidió que, en lugar de “estar tristes y no hacer nada”, la ciudadanía se involucre para parar esta situación.

“El mundo no va a cambiar si no lo cambiamos. Así que tenemos que actuar”, afirmó.

Con una notable carrera en la televisión en series como “The Grinder”, “Parks and Recreation” o la reciente “Abby’s”, Morales (Miami, 1985) estrena este viernes la cinta de acción y comedia “Stuber”, en la que escolta a al dúo protagonista formado por Dave Bautista y Kumail Nanjiani.

Bajo la dirección de Michael Dowse (“What If”, 2013), “Stuber” se centra en un policía (Bautista) obsesionado con un caso pero que, cuando recibe una pista excepcional que le podría dar la solución, acaba de ser operado de la vista y no puede conducir.

En ese momento pide un Uber y prácticamente secuestra a su conductor (Nanjiani), quien a partir de entonces se verá envuelto en una peligrosa aventura persiguiendo a criminales por las calles de Los Ángeles.

Tras haber trabajado con Nanjiani en “The Grinder” y después de calificar a Bautista como “encantador y maravilloso”, Morales, que interpreta a la hija del policía, destacó la diversidad de su elenco.

“No puedo recordar la última vez que una gran película de acción tuvo tres protagonistas multiculturales. Y eso es realmente ‘cool’ y emocionante. Fue muy divertido trabajar con ambos y creo que todos apreciamos la oportunidad de hacer algo muy divertido juntos”, explicó.

Su personaje Nicole mantiene una complicada relación con su padre Vic, que es capaz de renunciar a todo, incluido a su hija, por resolver el caso que se trae entre manos.

“No muestra muchas emociones. Piensa que siempre tiene la razón y dedica toda su vida a su trabajo: no presta atención a su hija ni a lo que necesita. Aunque tiene buenas intenciones. Creo que muchos padres tienen esa idea: ‘Paso todo el tiempo en el trabajo porque así puedo mantener a mi familia’. Pero no estás en realidad pasando tiempo con ellos así que también les puede hacer daño”, reflexionó.

Criada en Florida en el seno de una familia muy latina (“veía películas de Cantinflas todo el tiempo”, confesó), la intérprete explicó que no tenía un plan maestro para dedicarse a la actuación sino que, simplemente, fue algo que se cruzó en su camino.

“No decidí que quería ganarme la vida con esto hasta que fui al instituto. Esa fue la primera vez. Como niña quería ser abogada o astronauta”, indicó Morales, quien dijo que una clase de arte dramático le cambió la vida y fue “una revelación” que le llevó a mudarse a Los Ángeles para intentar abrirse camino en Hollywood.

No obstante, Morales, que siempre ha tratado de proteger su vida privada y que se identifica como queer (es decir, que no se ajusta a los patrones de género), recordó que padeció los estereotipos asociados a las actrices hispanas, especialmente en los primeros años de su carrera.

“No conozco a una sola latina que no haya afrontado eso”, afirmó.

Morales resumió que hay algo así como tres roles estereotipados para las latinas: la seductora o mujer sexy, la criada, y la “dura puertorriqueña o la chola”.