“Spider-Man: Far from Home”, un superhéroe con poca competencia en los cines

Los Ángeles, 3 jul (EFEUSA).- Las aventuras del hombre-araña regresan a los cines con “Spider-Man: Far from Home”, una película de Marvel Studios que tendrá poca competencia en la cartelera de un fin de semana largo por la celebración mañana del Día de la Independencia.

Con Tom Holland una vez más al frente del reparto, “Spider-Man: Far from Home” es la secuela de “Spider-Man: Homecoming” (2017) y, bajo la dirección de nuevo de Jon Watts, incluye en su reparto a Zendaya, Jake Gyllenhaal, Marisa Tomei y Samuel L. Jackson.

Tras la derrota final de Thanos en “Avengers: Endgame” (2019), Peter Parker se va de vacaciones con sus amigos a Europa sin saber que en el viejo continente deberá hacer frente a una nueva amenaza para la humanidad.

Por su parte, el cineasta Ari Aster, que causó una muy buena impresión entre los fans del terror con su ópera prima “Hereditary” (2018), presenta ahora “Midsommar”, una cinta que llega impulsada por críticas muy positivas y que cuenta con el protagonismo de Florence Pugh y Jack Reynor.

Esta película se centra en dos jóvenes estadounidenses que acuden a un pequeño pueblo de Suecia a celebrar un misterioso ritual.

El amor legendario entre el cantautor Leonard Cohen y su musa Marianne Ihlen es la base de “Marianne & Leonard: Words of Love”.

Nick Broomfield, quien ya tenía experiencia en el campo del documental musical con otras películas como “Whitney: Can I Be Me” (2017) o “Kurt & Courtney” (1998), firma esta cinta que aprovecha la profunda relación sentimental entre Cohen e Ihlen para explorar la carrera del artista y celebrar la libertad y creatividad de los años 60.

Al margen de las novedades de la cartelera, la atención de los cinéfilos sigue también puesta en “Avengers: Endgame”, que se reestrenó la pasada semana con material inédito y que sigue, muy poco a poco, recortando la diferencia con “Avatar” (2009) para convertirse en la película más taquillera de la historia (sin tener en cuenta la inflación).

Según los datos de Box Office Mojo, “Avengers: Endgame” ha ingresado hasta ahora 2.766 millones de dólares en todo el mundo, una cifra ligeramente menor a los 2.788 millones con los que “Avatar” todavía conserva el récord.