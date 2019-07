Las seis gestas de Gareca al frente de Perú

Porto Alegre (Brasil), 4 jul (EFE).- Ricardo Gareca lo volvió a hacer. Con la clasificación de Perú para la final de la Copa América de Brasil 2019, el técnico argentino refrendó su capacidad para devolver a la Blanquirroja a la primera línea del fútbol mundial como tanto se anhelaba en el país andino.

Desde que Gareca asumió la dirección de Perú en marzo de 2015, la selección no ha dejado de crecer y ha sumado distintas gestas que el equipo peruano llevaba décadas sin conseguir o que nunca había logrado, como las siguientes seis:

1.- PRIMERA FINAL DE COPA AMÉRICA EN 44 AÑOS.

La avasalladora goleada de este miércoles por 0-3 sobre Chile clasificó a Perú para la final de la Copa América después de 44 años. No lo había vuelto a hacer desde que en 1975 ganó su segundo título con Hugo Sotil y Teófilo Cubillas sobre la cancha.

Ahora será su máximo goleador histórico, Paolo Guerrero, y otros importantes jugadores como Edison Flores y André Carrillo los que tendrán la oportunidad de sumar la tercera Copa América para Perú si protagonizan un nuevo Maracanazo frente a Brasil.

2.- VUELTA AL MUNDIAL DESPUÉS DE 36 AÑOS.

Casi cuatro décadas hacía que Perú no se clasificaba para un Mundial desde que en 1982 lo había jugado por última vez, pero Gareca consiguió el gran objetivo para el que había sido contratado y llevó a la Blanquirroja al Mundial de Rusia 2018, a pesar de que el plan inicial era que lo hiciese en 2022.

Lo logró además con una gran remontada en las eliminatorias sudamericanas, después de que al equipo prácticamente se le diese por eliminado tras las primeras ocho jornadas, pero resucitó y resultó imparable como ahora en la Copa América tras haber sido goleado por 0-5 por Brasil en la fase de grupos.

3.- RÉCORD DE PARTIDOS INVICTO.

Con Gareca, la selección peruana también batió su récord de partidos invicto al acumular hasta quince encuentros sin perder durante un periodo de casi dos años, entre el 15 de noviembre de 2016 y el 16 de junio de 2018, lo que le llevó a ocupar la décima posición en el ránking de la FIFA, la mejor de su historia.

En ese plazo la Blanquirroja acumuló diez victorias y cinco empates en distintos partidos de eliminatorias y amistosos. La racha se rompió en el debut de Perú en el Mundial de Rusia 2018 cuando perdió por 0-1 con Dinamarca.

4.- PRIMERA VICTORIA EN ECUADOR EN ELIMINATORIAS.

Durante su camino al Mundial de Rusia 2018, la selección de Perú cuajó históricos resultados como su primera victoria de visitante ante Ecuador en una fase de clasificación para la Copa del Mundo, donde ganó por 1-2 en Quito el 5 de septiembre de 2017.

Este triunfo con goles de Edison Flores y Paolo Hurtado fue decisivo para que los peruanos alcanzasen la quinta plaza de las eliminatorias y accediesen a la repesca, donde confirmaron su presencia en el Mundial al eliminar a Nueva Zelanda.

5.- PRIMER TRIUNFO EN 12 AÑOS DE VISITANTE EN ELIMINATORIAS.

Antes del importante triunfo en Ecuador hubo otra victoria muy significativa, la primera en 12 de años como visitante en eliminatorias, que llegó el 10 de noviembre de 2016 frente a Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción.

La Blanquirroja, que también era la primera vez que ganaba en territorio paraguayo en eliminatorias, apabulló con un 1-4 al combinado guaraní, que había comenzado con ventaja en el marcador, pero en la segunda parte fue víctima de un vendaval en el que anotaron Christian Ramos, Edison Flores y Christian Cueva.

6.- PRIMERA TANDA DE PENALTIS GANADA.

En esta Copa América, la selección absoluta de Perú ganó la primera tanda de penaltis de su historia en los cuartos de final ante Uruguay, con un tanteo de 4-5 que le sirvió para pasar a las semifinal donde se enfrentaría a Chile, con el resultado ya mencionado más arriba.

El héroe de esa tanda de penaltis fue el portero Pedro Gallese, decisivo al detener el disparo desde los once metros de Luis Suárez. El resto de futbolistas no falló y Perú anotó los cinco de su serie, entre ellos Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz, Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y Edison Flores.