USA y Jamaica se unen a México y Haití en semifinales

Houston, 30 jun (EFE).- Las selecciones de Estados Unidos y Jamaica completaron el cuadro de semifinales de la decimoquinta edición de la Copa Oro al vencer por 1-0 a sus respectivos rivales de cuartos de final, los combinados nacionales de Curazao y Panamá.

De esta manera, Estados Unidos, que ha participado en todas las ediciones, llega por decimocuarta vez a la semifinales, que jugará el próximo miércoles frente a la selección de Jamaica, en lo que será la repetición de la final que también protagonizaron en la pasada edición con triunfo del combinado de las Barras y las Estrellas.

Estados Unidos y Jamaica se unieron a las selecciones de México y Haití, quienes ayer, sábado, en el NRG Stadium de Houston (Texas) también alcanzaron las semifinales.

En el caso de México, que venció por penaltis 5-4 a Costa Rica después de concluir el tiempo reglamentario y la prórroga con empate a 1-1, serán las duodécimas semifinales que dispute en las 15 ediciones de historia del torneo más importante de selecciones de la Concacaf que ha ganado siete veces, por seis de Estados Unidos y una de Canadá.

Mientras que Haití, tras ir perdiendo por 0-2 frente a Canadá, en la segunda parte logró la remontada histórica con tres goles y alcanzó por primera vez las semifinales del torneo que disputará contra México el próximo martes, en el State Farm Stadium de Phoenix.

Partido, al que se espera una asistencia superior a los 60.000 espectadores, inferior a los 70.788 que llenaron las gradas del NRG Stadim de Houston para ver a Costa Rica.

Precisamente, el seguir en la competición México y Estados Unidos es la noticia más importante para los directivos de la Concacaf que están a sólo dos partidos de tener la oportunidad de un nuevo duelo en la final de la Copa Oro entre ambos países, líderes del torneo y del fútbol de la región.

A pesar que Estados Unidos no jugó bien frente a Curazao y se salvó gracias al gol que marcó el joven centrocampista Weston McKennie, al partido frente a Jamaica, que tampoco destacó frente a Panamá, los canaleros hicieron mejor fútbol de equipo, el combinado de las Barras y las Estrellas llega como el favorito a el equipo anfitrión del torneo llega como el favorito.

Si al final se cumplen los pronósticos, Estados Unidos, que defiende el título de campeón, y México se verán de nuevo las caras en una final de la Copa Oro, título que se han repartido 13 de los 14.

Sería la sexta vez que lo hagan, con el Soldier Field de Chicago de escenario, y México en poder de cuatro títulos por solo uno perdido frente a Estados Unidos.

Sin embargo, el seleccionador de Estados Unidos, Gregg Berhalter, que reconoció que el equipo no había jugado bien frente a Curazao, dijo que no era el momento de pensar en México, ni en la final, sino en Jamaica.