Contrincante de Trump

Por Horacio Ahumada.

Desafortunadamente en la historia el rico ha dominado al pobre y al gobierno también. Los Estados Unidos no son la excepción y sabemos que la población media y pobre son la gran mayoría y que no estamos representados por un presidente que dice ser millonario, ni por legisladores que en su mayoría son también millonarios y ricos, por el gabinete federal que también lo son, por gobernadores que no son pobres ni clase media, de esa forma de pensar no hay representación, ganarle a Trump es muy sencillo, si el contrincante demócrata piensa muy bien en las necesidades de muchos millones de personas, obtendrán millones de votos porque primero es la necesidad que el orgullo, ya que el orgullo no da para comer. Si el candidato demócrata presenta soluciones a las necesidades familiares, por ejemplo que la gente pobre y clase media tenga un seguro médico muy accesible y de acuerdo al salario que ganen, un porcentaje que le permita pagarlo, quitar los mínimos de consumo de pago por cuenta propia, por ejemplo un amigo me dijo que la empresa privada donde labora, le dan un seguro médico de pago por $ 350.00 dólares solo para él y tiene que cubrir el 20% de consultas y hospitalización, es por ello que nos doctores hacen su agosto por los precios tan elevadísimos que facturan una simple visita médica, yo lo viví cuando fui a mi chequeo anual y la compañía de seguros pagan la primera consulta, sin embargo el doctor me clavo el colmillo por 15 minutos de atención medica cobrando 350.00 dólares local me pareció un robo, además de que me dijeron que tenía que pagar el 50% de mi bolsa; el día que un candidato regule a estos médicos y especialistas será otra cosa, y que decir de las salas de emergencia y donde los cobros por ambulancias que solo te trasladan con cuidado del lugar de donde uno se encuentre al hospital, cobran a veces hasta tres mil dólares y la sala de emergencia si bien te va te sale en unos cuatro mil dólares y que no te intervenga quirúrgicamente porque por lo menos cincuenta mil te cobran y te lo explican en facturas que nunca entendemos y que llegan facturas de todo el mundo médico que participo. Otra que los pobres y clase media tienen que endeudarse por 20 años o más en créditos financieros para poder terminar una carrera y que tienes que estar pagando por lo menos 400.00 dólares por tantos años aquí en los Estados Unidos y no importa si son universidades privadas o del gobierno, te dejan endeudadísimos, y ni que decir de las viviendas si va a con[parar o rentar, aquí por ejemplo el promedio de renta o pago oscila entre 2,000.00 a 3,000.00 el sueldo mensual de la mayoría y no ven la oportunidad de conseguir por lo menos 75 mil dólares para el enganche. Si el oponente a Trump ofrece facilidades medicas como Canadá e Inglaterra, ofrece Universidades sin costo como México, casas con pagos alcanzables y créditos sin enganches, seguro que barre con Trump, porque no hay que olvidar que también hay republicanos de media clase y clase pobre, y la necesidad cambia los pensamientos.. GRACIAS.