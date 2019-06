Organizan un teletón para recaudar fondos para el muro fronterizo

Tucson, 24 jun (EFEUSA).- El grupo “We Build the Wall” (Nosotros Construimos el Muro) inicia este lunes un teletón de tres días para recaudar más fondos para poder construir nuevos segmentos de muro en la frontera con México financiado por fondos privados.

A la conclusión de esta campaña, informó el grupo en un comunicado de prensa, esperan superar los 30 millones de dólares en recaudaciones privadas.

La trasmisión del “Wall-A-Thon” se hará a través de las redes sociales desde esta tarde en Sunland Park, en Nuevo México, lugar donde a finales del pasado mes de mayo anunciaron la construcción del primer segmento de un poco menos de una milla de valla fronteriza financiada con fondos privados.

“Será una celebración de nuestro logro histórico con el primer segmentó del muro”, dijo Brian Kolfage, veterano de guerra que inició la campaña a través de la plataforma GoFundMe el pasado mes de diciembre para recaudar para construir el muro fronterizo.

De acuerdo a información en la página web de este grupo, conocido por su dura postura en contra de la migración indocumentada, hasta la fecha han recaudado un poco más de 24 millones de dólares en donaciones privadas.

Durante los próximos tres días el grupo contará con varios invitados que participarán en el teletón, entre ellos Steve Bannon, exasesor del presidente Donald Trump; Kris Kobach, exsecretario de Estado de Kansas y autor de la ley antiinmigrante en Arizona SB1070.

Se sumarán además el exalguacil del condado de Milwaukee, en Wisconsin, David Clarke; el político conservador Tom Tancredo; el fundador de la firma militar privada Blackwater, Erik Prince; el exbeisbolista Curt Schilling y familiares de personas muertas a manos de un inmigrante indocumentado.

Los participantes tendrán la oportunidad de “comprar” anuncios publicitarios que serán colocados en este muro.

La construcción del primer segmento de este muro en Nuevo México ha estado envuelta en múltiples controversias y, la semana pasada, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC) ordeno a We Build The Wall mantener abierta la puerta del muro fronterizo al libre tránsito por tiempo indefinido.

Los funcionarios indicaron que la construcción de la cerca de acero no obtuvo la debida autorización para construir dentro de tierras federales y corta el acceso a vías fluviales y un monumento público.