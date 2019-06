Tite guarda sus cartas y Arthur entrena con normalidad para partido ante Perú

Tweet on Twitter

Sao Paulo, 21 jun (EFE).- El seleccionador brasileño, Tite, no dio ninguna pista sobre el equipo que alineará de inicio para medirse mañana a Perú por la Copa América 2019, en el entrenamiento oficial de este viernes en el Arena Corinthians, que contó con la presencia de Arthur, recuperado de sus molestias.

El centrocampista del Barcelona, que ayer estuvo en el fisioterapeuta recuperándose de un pisotón en el pie izquierdo sufrido en el anterior encuentro contra Venezuela, se ejercitó hoy al mismo ritmo que el resto de sus compañeros y apunta a titular.

Este ha sido el segundo percance que sufre el volante en lo que va de torneo, pues ya se perdió el partido inaugural ante Bolivia por un fuerte golpe en la rodilla derecha que se produjo durante el amistoso preparatorio frente a Honduras.

Por el contrario, el centrocampista del Manchester City Fernandinho estuvo ausente de esta sesión previa al choque con la Blanquirroja debido a unos dolores en la rodilla derecha que arrastra desde el partido ante la Vinotinto, que terminó con un pobre empate sin goles.

En los quince minutos de entrenamiento abiertos para los medios de comunicación, reinó el buen ambiente y hubo algún momento de risas durante el habitual rondo de los jugadores.

Tite no quiso dar ninguna pista sobre el once con el que saldrá de inicio para medirse a Perú por una plaza por los cuartos de final de la Copa América 2019 y el liderato del grupo A.

La prensa brasileña especula con que el técnico podría introducir cambios en el trío ofensivo por el que ha apostado en los dos primeros encuentros, formado por David Neres, Richarlison y Roberto Firmino.

Ninguno de los tres ha conseguido marcar en esta Copa América. En este sentido, Éverton, quien ya marcó un auténtico golazo ante Bolivia, y Gabriel Jesús, quien demostró estar en racha en los partidos de preparación, podrían entrar de inicio.

Brasil y Perú lideran el grupo A con cuatro puntos cada uno, aunque con los anfitriones por delante por la diferencia de goles.

Venezuela, que ocupa el tercer lugar con dos puntos, se enfrentará a Bolivia, colista con cero unidades, también este sábado y a la misma hora, pero en el estadio Mineirao de la ciudad de Belo Horizonte.

El triunfo en el Arena Corinthians garantizaría tanto a Brasil, como a Perú, la clasificación directa para los cuartos y el liderato del grupo A, determinante para tener un cruce, a priori, más asequible.