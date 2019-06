México, con doblete de Guardado, golea a Canadá y pasa a cuartos

Denver (EFE).- La selección de México aseguró su pase a los cuartos de final de la décimo quinta edición de la Copa Oro de la Concacaf al vencer por 3-1 a la de Canadá, en el segundo partido de la segunda doble jornada del Grupo A, que se disputó esta noche en el estadio Sports Authority Field at Mile High.

El gran protagonista del partido fue el veterano centrocampista Andrés Guardado, quien salió al minuto 37 de la segunda parte por Erick Gutiérrez, lesionado, y se convirtió en el hombre gol que definió con un doblete la superioridad de México y también el triunfo merecido del “Tri”.

Guardado comenzó su exhibición goleadora al minuto 54 cuando en jugada individual disparó potente desde fuera del área y sorprendió por toda la escuadra izquierda al arquero canadiense Milan Borjan para poner el parcial de 2-0, segundos después que la selección del norte pudo haber conseguido el gol del empate al rematar Alphonso Davies de zurda un balón que había robado a la defensa del “Tri”.

El gol de Guardado fue clave en todos los aspectos, sobre todo después de que Canadá, en otro falló garrafal de la defensa de México, su punto más débil, permitió que el centrocampista Jonathan Davis, que había entrado en la segunda parte, recuperara otro balón y se fue hacia el marcado de Guillermo Ochoa para ponerse un pase perfecto a Lucas Cavallini, quien al minuto 75 marcaba a placer el 2-1.

Pero ahí fue cuando de nuevo surgió la figura de Guardado y dos minutos después, a los 77, con un pase de Uriel Antuna, el autor del “hat trick” en el duelo ante Cuba (7-0), Guardado conseguía de nuevo el gol, el segundo en su cuenta personal y el que sería el definitivo 3-1.

Un triunfo merecido por parte de México, que fue siempre superior a Canadá en todas las facetas del juego y que con algo más de acierto en el remate podría haber definido antes el partido.

México fue superior en el manejo del balón, el pase y sobre todo en las penetraciones hacía el gol que pudo haber conseguido en varias oportunidades claras que tuvo antes que al minuto 40 llegase el 1-0 con el que los equipos se fueron al descanso.

El autor del gol fue el delantero Roberto Alvarado que se aprovechó del rechace que hizo Borjan a un gran remate desde dentro del área chica del centrocampista Jonathan dos Santos, que fue otro de los destacados del “Tri” mientras estuvo en el terreno de juego.

De hecho, la oportunidad más clara de gol de México en la primera parte antes del gol se dio al 29 cuando Dos Santos, el jugador del Galaxy de Los Angeles, remató potente sobre la marcha de volea el balón que le había puesto desde la izquierda el lateral Jesús Gallardo, que fue uno de los mejores del “Tri”.

Pero la buena actuación de Borjan impidió que México acabase los primeros 45 minutos con el partido definido.

Eso hizo que la segunda parte tuviese mayor emoción, porque Canadá todavía está lejos en el apartado técnico del nivel de México, pero cuenta con jugadores de gran poder físico que no hicieron ninguna concesión, y además supieron aprovechar los errores cometidos por la defensa de México, que al final fueron los que dieron emoción al partido.

Ahora para México, con todo ya definido, el pase y el primer lugar del Grupo, el tercer partido del Grupo A que van a disputar en el Bank of America Stadium, de Charlotte, el próximo domingo ante Martinica será de puro trámite.

Mientras que Canadá necesitará ganar a Cuba, que ya está eliminada, después que esta noche Martinica venció por goleada de 3-0 al combinado nacional antillano, y de esa manera no tendrá que depender de lo que suceda en el partido de México.