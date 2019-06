Más de 400.000 millones en 20 años deberá gastar EEUU por la subida del mar

Miami, 20 jun (EFEUSA).- El costo de proteger los municipios costeros de los Estados Unidos de la subida del nivel del mar en los próximos 20 años es de más de 400.000 millones de dólares, según un informe que propone que las compañías que lucran con productos contaminantes, como el petróleo y el gas, paguen su parte.

El Centro para la Integridad Climática, un proyecto del Instituto para la Gobernabilidad y el Desarrollo Sostenible, con sede en Washington, y la firma de ingeniería Resilient Analytics son los autores de “Tributo de pleamar: el precio de proteger a las comunidades costeras de la subida del mar”, publicado este jueves.

Según este informe, basado en proyecciones de la subida del nivel del mar en un plazo de 20 años, es necesario levantar más de 50.000 millas (80.467 kilómetros) de barreras costeras en 22 estados de aquí al año 2040, lo que significa invertir más de 400.000 millones de dólares (400 billones en inglés).

El costo se acerca al de la red de autopistas interestatales del país, pero la diferencia es que hay que hacerlo en la mitad de tiempo, dicen los autores del informe, que contiene estimaciones “moderadas” de gasto por ciudades, condados, distritos legislativos y estados.

Florida, con un costo de más de 75.898 millones de dólares, Luisiana (38.431 millones), Carolina del Norte (34.838), Virginia (31.207), Maryland (27.414), Nueva Jersey (24.985), Washington (23.892), California (21.999), Carolina del sur (20.061) y Texas (19.279) son los estados que necesitarán gastar más.

El estudio advierte que hay centenares de pequeños pueblos y comunidades costeras que no podrán afrontar el elevado costo de protegerse y sus vecinos se verán obligados a abandonarlas antes de que sean literalmente tragadas por el mar.

Como ejemplo, mencionan que el costo por persona de levantar defensas costeras en 178 de esas comunidades superaría los 100.000 dólares.

Según el estudio, hay 132 condados en los que los costos superarían los mil millones de dólares (un billón en inglés) y 14 estados en que la cuenta llegaría a 10.000 millones de dólares.

El caso de Florida es particularmente dramático: el costo de proteger al estado de la subida del mar casi llega 76.000 millones, 23 condados (de 67) deberían gastar por lo menos mil millones de dólares y en 24 comunidades el gasto por cabeza llegaría a más de 100.000 dólares.

Los autores del estudio indican que los problemas pueden ser peores incluso de los que ellos han previsto, pues el nivel del mar puede subir por encima de los pronósticos, y también los costos totales pueden ser mayores.

El mensaje final del estudio es que no se puede permitir que las compañías de petróleo y gas y otros contaminadores no paguen nada de la cuenta de adaptación a la subida del nivel del mar como consecuencia del calentamiento global.

“Las compañías que hacen y promueven productos que ellas mismas saben que alteran de manera irrevocable y radical el clima global deben pagar su parte para ayudar a las comunidades a adaptarse”, dice Richard Wiles, director ejecutivo del Centro para la Integridad Climática.

“Si no se logra que los contaminadores asuman su responsabilidad básica (en el problema), cientos de comunidades irán a la quiebra y se mantendrán sin hacer nada mientras el mar se las traga lenta e inexorablemente”, agregó.