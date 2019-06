Por Horacio Ahumada

Esta semana el presidente Donald Trump habría anunciado su postulación para buscar la reelección de su segundo mandato, es decir, por otros cuatro años más. La verdad de las cosas sigo preguntándome sobre la agenda diaria de trabajo del presidente estadounidense, debería fijarse como le está haciendo el presidente mexicano quien se levanta por lo menos a las 4:30 de la mañana para estar en el palacio nacional a las 6:00 AM para su reunión diaria de seguridad con su equipo de trabajo y luego su conferencia mañanera a las 7:00 AM y eso sin contar que también trabaja los fines de semana y no como Trump que si descansa y muchos fines de semana en sus partidos de golf. Mientras tanto, Trump tiene dos años y 5 meses aproximadamente ya está en campaña y sigue perdiendo el tiempo.

Trump en su desesperación de poder contar nuevamente con los votos electorales y no del pueblo directamente, porque para sistemas complicados aquí en los Estados Unidos se las gastan para ello. Bueno Donald Trump estará como candidato único y en estos momentos al estar escribiendo esta columna ya tiene 20 contrincantes demócratas, de tal manera que ahorita son veinte contra uno. Podríamos pensar que Trump podría ganar nuevamente la presidencia sin haber logrado cumplir sus campañas como la construcción total del muro y la deportación de once millones de indocumentados. Simple y sencillamente siento que Trump sigue usando frases de candidato como, amenazas, más promesas, críticas, burlas, despidos, renuncias de su gente de dizque de confianza, investigaciones, enfrentamientos, desplantes, mitotes, dice y no cumple, déspota como jefe, misógino, declaraciones sin base, mentiras comprobadas, parcialidad de pensamientos, dicen que racista también, mal oyente, no lee informes, no entiende de diplomacia, jamás ha pedido perdón o por lo menos ofrecer una disculpa, no actúa como líder, no se sacrifica, descansa demasiado, casi no hace nada diariamente, anti inmigrante de hispanos, no se le ve señal de cambio de pensamientos, y más cosas que no quiero seguir escribiendo, ya tenemos suficiente para pensar que muchísima gente va a volver a votar por él, no estoy en contra de su persona, sino en contra de sus hechos, sus mensajes de texto, sus actitudes, sus desplantes y su falta de educación y diplomacia hacia los demás, pero más en contra del tiempo que pierde diariamente en muchas cosas sin base. Ya veremos cómo pasa el año y siete meses de gobierno, si trabajando o promocionando su candidatura para su segundo período, imagínense si gana serían cinco años y siete meses más de tener su presencia por lo menos de lunes a viernes. De los veinte de sus contrincantes, no puedo dar mi opinión, porque la verdad ninguno me convence hasta hoy, y eso me preocupa que ningún gallo de una buena pelea, pero ya veremos los siguientes debates demócratas, a ver de qué cueros salen más corres y la verdad los candidatos no les veo mucho por ofrecer, pero si alcanzo a ver que deben de luchar sobre las debilidades y errores del presidente Trump. GRACIAS.