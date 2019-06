Los Gasol, Pau y Marc, los hermanos que han hecho historia en la NBA

Toronto (Canadá), (EFE).- La historia de la NBA está llena de dinastías, padres e hijos que ha competido en la liga profesional norteamericana e incluso abuelos y nietos, pero hasta ahora nadie había logrado lo que los Gasol, dos hermanos en posesión del título de campeones.

Es también la primera vez en la historia que un equipo no estadounidense gana el campeonato de la NBA. Han sido necesarios 14 años desde que en 1995, la NBA admitió sus dos primeros equipos de fuera de Estados Unidos, los Toronto Raptors y los Vancouver Grizzlies.

Los Grizzlies no pudieron sobrevivir en la ciudad del Pacífico canadiense y tras seis temporadas, en 2002 se trasladaron a la ciudad estadounidense de Memphis. Fue en ese equipo en el que militaron tanto Pau como Marc Gasol durante años.

Pero los Raptors, a pesar de unos primeros años que muchos consideran deprimentes, no sólo han conseguido sobrevivir en Toronto sino que han dado a Canadá su primer título de la NBA.

Quienes también han conseguido hoy algo histórico son Marc Gasol, Serge Ibaka y Sergio Scariolo.

Hace casi exactamente 10 años que Pau, el mayor de la dinastía Gasol, obtuvo su primer anillo de campeón de la NBA. Fue el 14 de junio de 2009 cuando el pívot catalán se convirtió en el primer español en conseguir el preciado título de campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers.

Pau Gasol ganaría un segundo título, también con los Lakers que derrotaron en la final a los Boston Celtics.

Desde entonces, ningún otro jugador español a conseguido lucir el preciado anillo de campeón de la NBA en sus dedos aunque dos, Serge Ibaka y José Manuel Calderón, han estado cerca.

Ibaka disputó su primera final de la NBA con 2012, cuando militaba en los Oklahoma City.

Y el base Calderón, que durante años jugó con los Toronto Raptors, llegó el año pasado a la final con los Celeveland Cavaliers tras trece temporadas en la NBA.

Hasta hoy, con la cuarta victoria de los Toronto Raptors ante Golden State Warriors en la final de la NBA, los dos españoles del equipo canadiense, Pau Gasol y Serge Ibaka, se suman a Marc Gasol en el olimpo de los jugadores españoles que han ganado la liga de baloncesto más competitiva del mundo.

Además, el actual seleccionador del equipo nacional de baloncesto de España, Sergio Scariolo, también ha conseguido hoy el título de la NBA ya que es uno de los segundo entrenadores de los Toronto Raptors.

Hay una larga lista de países con jugadores que han ganado la NBA como Serbia con Peja Stojakovic, Croacia con Toni Kukoc, Francia con Tony Parker, Alemania con Dirk Nowitzki, Nigeria con Hakeem Olajuwon o Argentina con Manu Ginobili por nombrar sólo a los más destacados.

Pero muy pocos países, por supuesto a excepción de Estados Unidos, pueden presumir de tener múltiples jugadores que han ganado títulos de la NBA, una categoría a la que hoy se sumó España.

Y lo que ningún otro país ha conseguido, ni siquiera Estados Unidos, es que dos hermanos luzcan anillos de la NBA. A pesar de que según algunas estadísticas en la NBA han jugado más de 50 combinaciones de hermanos.

Hoy en día, quizás el caso más conocido es el de los hermanos Curry, Stephen (Golden State Warriors) y Seth (Portland Blazers). Además, su padre es un famoso exjugador, Dell, que jugó con los Toronto Raptors de 1999 a 2002, cuando se retiró.

Lo que si hay son padres e hijos que comparten campeonatos. El primer dúo de padre-hijo que consiguió el ansiado título fue el compuesto por Matt Guokas Senior y Matt Guokas Junior. El padre consiguió un título de la Basketball Association of America (BAA), el precursor de la NBA, en 1947 con los Filadelfia Warriors, equipo que actualmente es Golden State Warriors.

Por su parte, Matt Guokas Junior se hizo con el campeonato de la NBA en 1967 con los Filadelfia 76ers.

Tras los Guokas, otros tres dúos de padre-hijo han logrado incorporar títulos de la NBA a su historial: Rick y Brent Barry, Bill y Luke Walton y Mychal y Klay Thompson.