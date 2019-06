Piden retirar a Cuccinelli de USCIS por su postura contra inmigrantes

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Washington, DC (Agencias) – El nombramiento de Kenneth Cuccinelli como director interino del USCIS ha levantado polémica, ya que 123 grupos, entre los que se encuentran NAACP, Southern Poverty Law Center, SEIU, Muslim Advocates and United We Dream, han firmado una carta en contra de que el ex Fiscal General de Virginia asuma el cargo de director.

En la carta aseguran que Cuccinelli tiene un largo historial de políticas contra inmigrantes y muy poco éticaspor lo que no se puede confiar en su labor como director del USCIS. En ella muestran diferentes ejemplos de acciones anti inmigrantes de las que se muestra partidario el nuevo director interino, como por ejemplo, el apoyo a un proyecto de ley en Virginia en el año 2005 que hubiera prohibido inscribirse en las escuelas a inmigrantes sin papeles.

También mencionan que presentó un proyecto de ley en Senado de Virginia mediante el cual los empleadores podían despedir a trabajadores que no hablaran inglés y dejarlo sin opción de cobrar el desempleo.