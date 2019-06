No aumentaran aranceles

Por Horacio Ahumada.

Estimados lectores, insisto y protesto de que las amenazas realizadas por Trump en cuanto a aumentar los aranceles de las exportaciones de México a los USA han quedado suspendidas pero por solo 45 días, es decir hasta el próximo 25 de Julio, y la verdad México se vio afectado ante esta amenaza Trumperiana y México tenía más que perder si no realizaba movimientos en contra de la inmigración centroamericana y quedo formalmente ante el gobierno estadounidense de bajar los números de inmigrantes indocumentados que lleguen a las fronteras nortes con Estados Unidos y de inmediato se ordenó el desplazamiento de la guardia civil a la frontera sur con Guatemala, además de organizar , revisar y registrar a todo aquel que solicite permiso para cruzar la república mexicana para buscar el asilo político en suelo estadounidense y por ultimo México acepto quedarse con los solicitantes rechazados ofreciéndoles visas de trabajo mexicana y apoyo humanitario y si no lo aceptaban los inmigrantes rechazados, pues se efectuaría su deportación inminente. Ahora “preguntome yo” quien salió ganando y perdiendo, pues como lo dije México llevaba todas las de perder, porque si no se llegaba a un arreglo los mexicanos tendrían que enfrentar una crisis tremenda de pérdida de empleos y también perdidas económicas gigantescas. Todo esto lo veo muy mal que revuelvan sandias con cacahuates, otra vez el presidente Trump queda muy mal ante el mundo, sin embargo hay muchos que aquí en este país le están aplaudiendo, justificando el apoyo de México a las caravanas migrantes con destino a los Estados Unidos. Muchos dicen que fue desafortunadamente una medida muy coercitiva pero necesaria por no ver ni un movimiento de apoyo del gobierno mexicano para detener este gran flujo migratorio. Hay mucho que pensar, pero no cantemos victoria todavía, porque para mi gusto hacer grandes barreras migratorias en contra de la necesidad tan fuerte que manifiestan muchos centroamericanos, será muy difícil que en 45 días pueda lograrlo, pero que pasa si lo logra, luego entonces a lo mejor nos dan otros 45 días, y después otros 45 días y después otros 45 días y así estará el gobierno mexicano bajo amenaza cada ese periodo de tiempo probatorio. No me gusta nada esto que Trump hizo con México, pero créanme que a muchos aquí si les agrado el movimiento mixto de comercio e inmigración. Esperemos que también los gobiernos Centroamericanos reaccionen a este problemas y que lo pronto el nuevo presidente de El Salvador siga adelante con los planes de acabar con las maras, terminar con la corrupción y mejorar la vida de los salvadoreños, se le conoce como el nuevo Andrés Manuel López Obrado salvadoreño. Por ultimo esta negociación verá muy afectadas las ciudades fronterizas como Tijuana que tendrán que lidiar no solamente con los rechazados e las solicitudes sino con los que entraran en proceso migratorio que la mala noticia es que estos a lo mejor se tardaran más de un año en tramitarse y mientras tanto México los mantendrá con alimentación y lugar donde vivir. GRACIAS.