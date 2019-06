Línea para víctimas de violencia doméstica cruza los 5 millones de llamadas

Tweet on Twitter

Phoenix (EFEUSA).- La línea directa que brinda apoyo a nivel nacional a víctimas de violencia doméstica alcanzó la cifra récord de 5 millones de llamadas, de las que los latinos constituyen el segundo grupo étnico en pedir apoyo con el 16 % de las llamadas.

“Los estados que lideran este problema son California, con el 16 %; Texas, con el 10 %; Nueva York, 7 %; y Florida, 6 %”, dijo a Efe Mónica Trejo, directora de servicio de la Línea Nacional Contra la Violencia Doméstica (The Hotline).

La organización, fundada en 1996 y con sede en Austin (Texas), atiende más de 1.000 personas diarias que están afectadas por una relación abusiva, siendo el español el segundo idioma más solicitado.

“Se atienden de 1.000 a 1.600 personas en llamadas y textos en la web, además de que contamos con una agencia de lenguaje con 200 diferentes idiomas para dar servicio completo”, comentó.

Mencionó que no únicamente las mujeres son afectadas por la violencia, sino que los hombres y los menores también son parte de las estadísticas de abuso en Estados Unidos.

Las estadísticas del servicio Hotlines indican que una de cada mujeres sufre algún tipo de abuso, mientras que uno de cada siete hombres está en la missma situación.

“La violencia pasa en cualquier persona, la edad no importa. Hay niños de 12 años que llaman por apoyo para sus papás o sufren violencia con sus amigos y sus novios, nosotros identificamos el problema y los ayudamos”, indicó.

Trejo señaló que la línea compromete a la comunidad, educa y fortalece a los jóvenes, mujeres, hombres e inmigrantes, sin importar su estatus migratorio) para prevenir y poner fin a relaciones abusivas.

“Estamos recibiendo más llamadas, tenemos más personas hablando, pero la tecnología también se ha vuelto otra herramienta para comunicarse, 24 personas cada minuto son víctimas de violencia por parte de sus parejas o personas que conocen”, dijo.

Durante los meses de junio y julio, añadió, el servicio invita a los usuarios de medios sociales a participar en la campaña nacional 5 millones de razones (“5 Million Reasons”), para honrar a las personas que han tomado medidas para poner fin a la violencia.